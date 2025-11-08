Llegan a Venezuela 200 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos trece niños

Un total de 200 migrantes retornaron este viernes a Venezuela en un vuelo desde Texas, Estados Unidos, entre ellos trece niños, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que entre los retornados -además de los niños- había 157 hombres y 29 mujeres, sin precisar sobre el pasajero restante.

Según la nota oficial, se trata del vuelo número 84 de venezolanos repatriados, la mayoría desde Estados Unidos, que aterriza en el país en lo que va de año.

Igualmente, de acuerdo a información del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los migrantes recibieron atención médica, orientación migratoria y "acompañamiento institucional para facilitar su estadía en el país".

El jueves, un grupo de 166 venezolanos regresaron a su país tras ser deportados de Estados Unidos, según informó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Telegram.

La PNB señaló que entre los retornados había 154 hombres y 12 mujeres que, dijo, fueron recibidos por los "órganos de seguridad ciudadana, quienes aplicaron los protocolos correspondientes".

Estos vuelos, de acuerdo al Ejecutivo de Nicolás Maduro, forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes.

El plan se retomó en febrero de este año, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.

Caracas / EFE