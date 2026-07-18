Lionel Messi, un futbolista legendario que acapara récords en Mundiales (+Fotos)

El 24 de junio de 1987 nació en Rosario, Argentina, un futbolista que se ha dedicado a acaparar récords en Copas del Mundo: Lionel "Leo" Messi, quien demostró en Estados Unidos, México y Canadá 2026 que a la edad de 39 años sigue vigente.

En sus primeros siete compromisos de esta edición de la contienda de selecciones avalada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) , "La Pulga Biónica" convirtió ocho goles y elevó de 13 a 21 su total de anotaciones. Con esa cifra ocupa la cima de la tabla de artilleros históricos en estas citas y aventaja por una diana (21 contra 20) a Kylian Mbappé (Francia) quien movió las redes ocho veces en este certamen y al igual que él ha disputado siete topes. Ambos dejaron atrás a Miroslav Klose (Alemania), quien hasta antes de la reunión en Norteamérica era el líder del departamento ofensivo con 16.

El argentino es el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 21 tantos

La marca de más tantos es sólo una de varias que posee "Leo". También ha intervenido seis certámenes planetarios. Junto con Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México) comparte el primer puesto entre los deportistas con más presencias en estas lides. La terna asistió de manera ininterrumpida a los torneos Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero sólo el gaucho y el lusitano jugaron, al menos, un partido en cada una de esas competiciones. Ochoa no actuó ni en suelo germano ni en territorio sudafricano.

Más logros importantes

De acuerdo con estadísticas oficiales de FIFA, ente presidido por el italiano Gianni Infantino, Messi es el atleta con más encuentros disputados en Copas del Mundo con 33 y el que se mantuvo en las canchas durante más minutos con 2.945, luego de permanecer en acción por espacio de 510 fracciones en esta justa, en la que Argentina ya clasifico a la Gran Final en la que retará el domingo a España.

Con los 33 compromisos jugados en la magna contienda pulverizó el récord que ostentaba Lothar Matthäus (Alemania), quien vio acción en 25 cotejos y era el hombre con más apariciones en esta competición. Matthäus, referente de Alemania cuando se consagró en Italia 1990, vio acción en cinco eventos mundialistas. Actualmente, Matthäus ocupa la tercera posición de esta estadística, porque el luso Ronaldo intervino en cinco desafíos en el evento en América del Norte y aumentó de 22 a 27 su total de presencias en duelos de estas lides.

"Leo" acumula 510 minutos disputados en la presente edición de la contienda planetaria

"Leo", autor de un triplete en el lauro 3-0 de Argentina sobre Argelia y de una dupleta en el triunfo 2-0 de la representación de celeste y blanco frente a Austria en careos de primera ronda de Norteamérica 2026, posee la plusmarca de más victorias alcanzadas en el certamen de combinados nacionales con 23. Superó a Klose, quien con la agrupación teutona logró 17 éxitos.

"Leo", rey de los golazos

Otro hito concretado por Messi, actual ficha de Inter Miami CF en la Major League Soccer (MLS) -el circuito más importante de Estados Unidos y Canadá-, es conseguir la mayor cantidad de "gritos sagrados" con disparos desde fuera del área con seis, incluidos dos anidados en 2026. Roberto Rivelino (Brasil), que estremeció las redes con cinco zapatazos de larga distancia, ocupa el segundo puesto.

Además, se erigió como el exponente del balompié más longevo en completar un hat-trick. Lo hizo a la edad de 38 años y 357 días en la ya mencionada paliza 3-0 de Argentina sobre Argelia en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Rompió un récord que ostentaba Ronaldo quien a los 33 años y 130 días de nacido hizo lo propio en Rusia 2018, para encaminar al seleccionado lusitano a un empate 3-3 con España.

Ningún jugador sudamericano ha facturado más tantos que el capitán de Argentina

Vale destacar que con sus 21 anotaciones, se erige como el sudamericano con más "festejos" en Copas del Mundo. En este renglón es escoltado por Ronaldo Nazario (Brasil) quien movió las mallas en 15 oportunidades.

Una marca negativa para "La Pulga Biónica"

Una marca negativa que ostenta Messi es la de más penales errados en Mundiales, luego de malograr cuatro. Falló uno en Rusia 2018, otro en Catar 2022 y dos en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El capitán de Argentina también es dueño de una plusmarca muy positiva, gracias a su gran visión de campo. Es el único que repartió, al menos, una asistencia en seis Copas del Mundo distintas.

El portador de la franela 10 (izquierda) de la tropa gaucha acumula 12 asistencias por vida en eventos orbitales

Hasta ahora, ha repartido cuatro habilitaciones para "conversiones" en el Mundial 2026 y sumó 12 de por vida, para erigirse como el puntero de este departamento. Edson Arantes Do Nascimento (Brasil), mejor conocido como "El Rey Pelé", y Fritz Walter (Alemania) están igualados en la segunda posición entre los asistidores con 10 servicios.

Una proeza bastante difícil de emular

Según FIFA.com, Messi, exfigura del FC Barcelona de España y del París Saint Germain (PSG) de Francia, es el único que ha podido estremecer los guarales cuando era adolescente, veinteañero y treintañero, una muestra de un talento ofensivo inagotable. Es la persona con más topes multigoles (4) y dueño de la seguidilla más extensa con, al menos, una diana facturada al hacerlo en nueve enfrentamientos consecutivos. Just Fontaine (Francia) y Jair Ventura Filho (Brasil), más conocido como Jairzinho, hilaron seis careos con mallas batidas.

La racha, que comenzó en Catar 2022 y sigue en Estados Unidos, México y Canadá 2026, es una de las grandes hazañas de Messi en Copas del Mundo, donde se transformó en el único que pudo vulnerar metas rivales en cada una de las etapas de una cita. Lo hizo en suelo catarí cuando se hizo presente en el score en primera ronda, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la Gran Final.

Después de alzar el anhelado trofeo de la FIFA en Catar 2022, luego que Argentina batió en penales 4-2 a Francia en una batalla decisiva que culminó 3-3 tras la conclusión de la prórroga en el estadio Lusail, "el hambre de triunfo" de Messi no ha sido saciada y tratará de incrementar sus guarismos en la batalla dominical contra España para aumentar sus opciones de adjudicarse el Balón de Oro, premio otorgado por FIFA al Jugador Más Valioso (JMV) en cada edición de su torneo más prestigioso. De concretarlo, guardaría en sus vitrinas un tercer galardón de este tipo, pues se acreditó la distinción tanto en Brasil 2014 como en Catar 2022. Las dos pelotas áureas representan otro récords en Mundiales.

Lionel Messi tiene 39 años de edad y aspira a volver a levantar el trofeo más importante de la FIFA

No cabe duda, Messi es un ícono del fútbol y está enfocado en mantener a Argentina el cénit del balompié. Su talento le permite a los aficionados de La Albiceleste soñar con una segunda consagración consecutiva, algo que sólo hicieron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) en el siglo XX. De cumplir ese objetivo, y de acuerdo con una investigación realizada por Tony Cherchi (periodista deportivo de la cadena televisiva Telemundo), se transformaría en el primer capitán en levantar la Copa del Mundo de la FIFA en dos ocasiones seguidas, algo que garantizaría su eterna presencia en el Olimpo del Fútbol.

Valencia / Joseph Ñambre