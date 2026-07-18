Feria de oportunidades de estudios en Bermúdez mostró la oferta académica a los nuevos bachilleres

Catorce universidades y 12 liceos del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, mostraron su oferta académica este viernes, en la Feria de Oportunidades de Estudio 2026, que se realizó en las instalaciones del liceo Pedro José Salazar, en Carúpano.

Fernán Rodríguez, vocero del equipo del Consejo Estatal de Gestión Universitaria en Sucre, señaló que los jóvenes bachilleres tuvieron la oportunidad de pasar por cada uno de los stand y elegir la carrera de su agrado.

Explicó que la idea es avanzar con el proceso de formación universitaria. “Este proceso de organización que se generó hoy acá en este municipio, abre las puertas a los bachilleres para que en el marco de lo que tiene que ver con esa reconstrucción del Estado venezolano sigan avanzando en sus carreras profesionales”.

Resaltó el trabajo del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) en Bermúdez, al vincular de manera inmediata a los estudiantes al sector universitario. “Para nosotros es puntual, es vital que nuestros estudiantes sigan avanzando porque el desarrollo del país”.

Agregó que asumen el compromiso para garantizar que los estudiantes tengan su cupo en el sistema educativo universitario.

Garantía

Por su parte, Isaac Montaño, coordinador del CDCE en Bermúdez, resaltó que se presentaron a los bachilleres alternativas para estudios universitarios. “Queremos fortalecer con las carreras que puedan escoger en cada una de nuestras universidades”.

En el municipio Bermúdez, de acuerdo a las cifras de Montaño, egresarán de bachillerato unos 1.500 estudiantes en este año escolar que culmina.

Sucre / Yumelys Díaz