Leones superó 17-5 a Caribes en un disparejo encuentro, disputado en Caracas

Leones del Caracas sigue mostrando su gran ofensiva en esta tercera semana de temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), pero en esta oportunidad, su rival fue Caribes de Anzoátegui, al que batió con pizarra de 17-5 en el estadio Monumental de Caracas-Simón Bolívar.

Wilder Delgado, jefe de prensa de Leones, informó que los dirigidos por Lipso Nava, se ensañaron con el pitcheo de los orientales y repartieron batazos por todo el estadio Monumental de Caracas-Simón Bolívar. Tanto así que fueron 23 hits, de los cuales nueve fueron extrabases con seis dobles, un triple y dos jonrones.

Víctor Bericoto fue uno de los más valioso de los melenudos, al ligar de 5-2 con un Grand Slam, anotó dos carreras e impulsó cuatro rayitas. A él, se le unió Marvin Alcántara de 3-2 con un doble, dos anotadas y llevó a cuatro corredores al plato.

Más destacados

Pero la fiesta ofensiva también la extendió Jhonny Pereda de 5-2 con cuadrangular, dos anotas y tres impulsadas; Lenyn Sosa de 6-2 con un doble y tres impulsadas y Aldrem Corredor de 6-5 con una fletada.

El ataque ofensivo del Caracas fue tan llamativo que, ocho de los nueve titulares conectaron dos o más hits y ocho de los nueve impulsaron al menos una rayita para encaminar el triunfo en El Monumental.

Mejor aborigen

Por Caribes el pelotero más productivo fue Robert Pérez Jr. gracias a dos cuadrangulares en la parte final del compromiso e impulsó cuatro de las cinco rayitas de su equipo.

Zak Kent, por su parte, se adjudicó el triunfo con una extraordinaria actuación de cinco innings en blanco, permitió cuatro hits, una carrera sucia, regaló dos boletos y ponchó a dos bateadores. En cuanto a la derrota, se le anotó a Bryan Cáceres, después de permitir cinco carreras limpias en un tercio de labor.

Ambas organizaciones volverán a verse las caras este domingo 1 de noviembre en el Estadio Monumental, Leones del Caracas con récord de 7-8, buscarán cerrar la semana con su mejor racha de victorias y Caribes de Anzoátegui, con marca de 13-4 buscará seguir sumando lauros a su gran arranque.

Caracas / Redacción Web