Leones se niega a entregarse y venció a Caribes en Caracas

Leones del Caracas se niega a entregarse a la eliminación, pese a estar en una situación complicada en la tabla de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). En la jornada del martes los melenudos vencieron 8-7 a Caribes de Anzoátegui, en un juego que se disputó en el estadio Monumental Simón Bolívar de la capital del país.

Los dirigidos por José Alguacil, que venían de dos derrotas seguidas y en total habían fabricado siete rayitas en esos dos encuentros, hicieron ocho anotaciones ante La Tribu para remontar un 5-0 y quedarse con su triunfo 22 de la campaña. Aldrem Corredor conectó grand slam, mientras que José Rondón soltó cuadrangular de dos carreras para liderar el lauro.

Pese a la caída, Caribes se mantiene tercero en la clasificación con marca de 24-23. Además, la noche en Caracas fue especial para el slugger Balbino Fuenmayor, pues destapó su vuelacercas número 15 de la zafra y el 94 de por vida, para igualar a Luis Raven y Oscar "Cachi" Salazar en el sexto lugar entre los máximos jonroneros en la historia de la LVBP.

Ventaja perdida

La Tribu tuvo un rally de cinco carreras en el segundo episodio para tomar una buena ventaja temprano en el juego. Leonel Valera y Hernán Pérez remolcaron una rayita cada uno con sencillo, mientras que Antonio Piñero sacudió un doble con las bases llenas y anotaron todos sus compañeros por un error del jardinero central melenudo Harold Castro.

Ese respaldo no lo pudo aprovechar el abridor aborigen Harol González, que en el mismo segundo acto permitió una rayita. En el tercer episodio permitió indiscutibles seguidos de Wilfredo Tovar y Castro, para luego otorgarle base por bolas a Brainer Bonací, lo que marcó el fin de su salida.

El mánager Asdrúbal Cabrera decidió traer al relevista derecho Richard Brito para enfrentar al bateador zurdo Aldrem Corredor y la apuesta no salió como esperaba, pues el cuarto bate de los Leones desapareció la bola por el jardín derecho del parque capitalino para igualar las acciones.

Falta de remolque oriental

Los aborígenes tuvieron una oportunidad de tomar la delantera en el marcador nuevamente en el cuarto inning, tras abrir embasando a Diego Infante y Valera con sencillos. Sin embargo, pese a estar temprano en el desafío, Herlis Rodríguez ejecutó un toque de sacrificio para mover a los corredores, que no pudieron llegar al plato porque luego fallaron Piñero y Hernán Pérez.

En ese momento del partido se cumplió el dicho de "el que no hace le hacen", pues de inmediato los locales iniciaron su oportunidad al bate ante Leonard García con doble de Oswaldo Arcia y luego cuadrangular de dos carreras de José Rondón, para así colocar el electrónico 7-5.

Aunque los locales llenaron las bases de nuevo y con apenas un out, el timonel Cabrera decidió llamar a Cristian Hernández, que abrió ante el grandeliga Freddy Fermín, quien conectó un elevado de sacrificio para que llagara la octava anotación del Caracas. Luego otorgó pasaporte a Corredor y terminó dominando a Orlando Arcia.

La divisa oriental descontó con carrera en el sexto episodio y otra en el séptimo, con bambinazos solitarios de Diego Infante y Balbino Fuenmayor, respectivamente. Sin embargo, después no se movió más el marcador y se concretó el lauro capitalino.

Vale destacar que el joven Leonel Espinoza, que entró a cubrir el jardín central por Leones, fue protagonista de una atrapada de feria para terminar el octavo acto, ante un batazo de Antonio Piñero con Herlis Rodríguez en la primera almohadilla representando la potencial carrera del empate.

El triunfo fue para el relevista importado DJ Johnson (1-0), la derrota para Leonard García (1-1) y el juego salvado fue a la cuenta de Ricardo Rodríguez (3).

Rumbo a Barquisimeto

Tras finalizar el duelo en Caracas, Anzoátegui inició su traslado hacia Barquisimeto, donde este miércoles y jueves enfrentará a Cardenales de Lara, el rival que más cuesta arriba se le ha hecho en esta campaña.

Los crepusculares ya tienen asegurada la serie particular, pues la ganan 5-1 a falta de dos desafíos. La semana pasada ambos conjuntos se enfrentaron en Puerto La Cruz y los pájaros rojos concretaron una barrida importante.

El abridor de los larenses será Keyvius Sampson, mientras que por Caribes no está claro quién se subirá a la lomita. En el orden de la rotación de las últimas semanas el turno le corresponde al dominicano Luis Reyes, aunque su última apertura fue precisamente ante los actuales campeones de la LVBP y solo pudo completar una entrada.

Cardenales actualmente es segundo del standing con una marca de 26-23 y está a dos choques de la cima, en poder de Bravos de Margarita (28-21). La Maquinaria Indígena es tercera con un saldo 24-23, a un desafío de Lara y tres de los insulares.

Sin embargo, los anzoatiguenses solo tienen un juego por encima de Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia, por lo que no se puede dar el lujo de salir barrido de Barquisimeto, pues eso representará la posibilidad de salir de los puestos de clasificación directa.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo