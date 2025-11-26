Leones doblega a Tigres en un duelo felino de la LVBP

Con la misión de ganar, Leones del Caracas visitó por penúltima vez el estadio José Pérez Colmenares de Maracay y pudo llevarse una importante victoria, 6 carreras por 4 ante los Tigres de Aragua y así dejar su récord en (15-16).

De acuerdo on Norman Montilla, jefe de prensa de los melenudos, los dirigidos por José Alguacil contaron con una ofensiva muy productiva, que respondió en el momento preciso. Además de esto, Yoimer Camacho se lució en el montículo con un pletórico relevo de una entrada y así mantener la ventaja de los visitantes.

El Caracas inauguró el marcador en la parte alta del segundo tramo con hits consecutivos de Leandro Cedeño, Aldrem Corredor y Yonathan Daza. Posteriormente, en el tercer episodio Harold Castro llevó al plato a Wilfredo Tovar con un rodado de doble play.

Los Tigres de Aragua no tardaron en responder para poder soñar con la remontada, en un principio con doble de J.J. D’Orazio y un sencillo de Keyber Rodríguez; quienes le dejaron la mesa servida a Lorenzo Cedrola para terminar igualando la pizarra 2 a 2 con un nuevo tubey en la parte baja del tercera entrada.

Elevado de sacrificio

A la altura del cuarto inning, José Rondón encontró a tres compañeros en circulación y con un elevado al jardín izquierdo, pudo llevar a Aldrem Corredor y Yonathan Daza pisó el plato por un error en tiro de Leobaldo Cabrera.

Los locales descifraron los envíos del abridor Jesús Vargas y en la parte baja del quinto tramo, montaron una serie amenaza con un boleto a J.J. D’Orazio, luego imparables consecutivos de Rodríguez y Cedrola; llenaron las bases llenas y sin outs.

Al ver la ventaja peligrar, el manager José Alguacil le dio la responsabilidad al experimentado relevista Yoimer Camacho y este no defraudó. El apaga fuegos del Caracas, ponchó a Gorkys Hernández, David Rodríguez y Alberth Martínez para sacar la entrada y así silenciar a todo el público aragüeño.

«Estoy contento estar aquí nuevamente con los Leones del Caracas. Estoy contento por lo que se está logrando y por la victoria», le dijo Yoimer Camacho a IVC. «He estado haciendo mi trabajo, mis rutinas y cumpliendo todo con mis trainers. Agradezco las oportunidades, pero estoy contento por lo hecho esta noche. Mi enfoque fue clave, también el llamado de Jhonny Pereda. Sin él, nada de esto pudo haber sido posible».

Jhonny Pereda con inatrapable en el sexto episodio impulsó la quinta carrera en los pies de Daza y José Rondón en la parte alta del noveno, conectó su primer jonrón de la temporada para poner el juego 6 por 3.

Para el noveno tramo, Eduardo Escobar mostró su gran experiencia en el plato, al fletar la cuarta y última carrera de los Tigres de Aragua en el encuentro, con un sencillo al jardín central.

Camacho ganador

Finalmente, Yoimer Camacho 2-0 se llevó la victoria, mientras que Nick Struck 2-1 cargó con la derrota y Norwith Gudiño se adjudicó su cuarto juego salvado.

«Yo siempre tuve en mente que posiblemente iba a ser el cerrador. Pero así, se dio la oportunidad», finalizó Norwith Gudiño. «No fue la manera, pero Gloria a Dios que concretamos la victoria. A mi me encantan los juegos cerrados, por la adrenalina y por la sensación porque así puedo exigirme más de hacer mi trabajo».

Ambas organizaciones, volverán a verse las caras este miércoles, pero en el Estadio Monumental de Caracas a partir de las 7:00 pm.

Maracay / Redacción Web