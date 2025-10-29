Leones batió a Tigres y conservó su invicto en calidad de anfitrión

Leones del Caracas venció 6-5 a Tigres de Aragua en el primer duelo entre felinos en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Los melenudos sumaron su quinta victoria en la temporada y se mantienen invictos como Home Club.

Según Eduardo Páez, integrante del departamento de prensa caraquista, Yonathan Daza abrió el marcador en el propio primer episodio del encuentro con largo vuelacerca al jardín izquierdo, este bambinazo fue el tercero para él en lo que va de campaña. También a este gran comienzo de los melenudos, José Marcos Torres fue partícipe tras una buena actuación en el morrito de La Rinconada.

El lanzador zurdo de los capitalinos fue protagonista durante los primeros tres episodios, al permitir cinco imparables, con una carrera limpia y retirar a tres bateadores por la vía del ponche. Asimismo, el pitcheo de relevo se vio en buena forma gracias a hombres como Simón Leandro y Yoimer Camacho.

Bonaci encendido

Brainer Bonaci destacó durante la noche de hoy tras protagonizar una jornada de 3-3 con dos carreras anotadas, un cuadrangular y una remolcada. Es importante resaltar que, la labor de el de Catia La Mar sumó de su gran aporte en la defensa tras concretar varias jugadas claves que impidieron la suma de más anotaciones para el equipo bengalí

Aún así, Aldrem Corredor se hizo notar nuevamente tras promediar .500 de average en el encuentro, también volar la barda en la primera entrada y anotar e impulsar una anotación durante el juego de hoy. ¨El Maute¨ mantiene su buena racha en la ofensiva en este comienzo de campaña, que acumula un promedio de bateo de . puntos.

Este miércoles, Leones del Caracas recibirá a su eterno rival, Navegantes del Magallanes para el primer encuentro entre los clásicos rivales del béisbol nacional. La voz de play ball sonará a las 7:00 PM en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Caracas / Redacción Web