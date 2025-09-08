lunes
Lechería | Los Caballeros de la Virgen del Valle sirven entre fe y disciplina (+Video)

septiembre 8, 2025
Los caballeros de la Virgen del Valle juegan un papel importante en los festividades / Foto: Cortesía

En la iglesia María Auxiliadora de Lechería, los Caballeros de la Virgen del Valle juegan un papel importante durante las festividades en su honor.

Resguardarla, movilizarla y estar pendiente de cada mínimo detalle son algunas de las responsabilidades que cumplen estos guardianes.

Ser parte de este equipo es voluntario. Además, hay quienes han seguido el legado durante generaciones y dedicado su vida a servir a la Patrona del Oriente venezolano.

Lechería / Carlos Morales

