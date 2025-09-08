Lechería | Los Caballeros de la Virgen del Valle sirven entre fe y disciplina (+Video)

En la iglesia María Auxiliadora de Lechería, los Caballeros de la Virgen del Valle juegan un papel importante durante las festividades en su honor.

Resguardarla, movilizarla y estar pendiente de cada mínimo detalle son algunas de las responsabilidades que cumplen estos guardianes.

Ser parte de este equipo es voluntario. Además, hay quienes han seguido el legado durante generaciones y dedicado su vida a servir a la Patrona del Oriente venezolano.

Lechería / Carlos Morales