Lanzadores aguiluchos Sánchez, Chirinos, Lara y Castellanos se destacaron en el exterior

Más de 60 jugadores reserva del equipo Águilas del Zulia iniciaron la temporada 2026 en diferentes ligas del exterior. Los lanzadores Mario Sánchez, Yonny Chirinos, Andry Lara y Eiberson Castellano sobresalieron recientemente en duelos de sus respectivos circuitos.

Según una nota del departamento de prensa del club rapaz, Sánchez realizó sus primeras dos presentaciones como abridor del equipo CTBC Brothers de la Liga de Béisbol de Taiwán.

El derecho no tuvo decisión en ambas presentaciones, pero dominó a los bateadores rivales al permitir dos carreras en labor de 14.0 innings, en las que ponchó a ocho contrarios y recibió 10 indiscutibles sin otorgar bases por bolas.

Chirinos actuó en Corea del Sur

En el circuito de Corea del Sur, Yonny Chirinos ganó su primer juego de la temporada con los LG Twins, al aceptar una rayita en cinco entradas con par de abanicados.

En tres presentaciones como abridor, el diestro oriundo de Bachaquero en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, presenta marca de un triunfo con dos derrotas.

Mientras en el sistema de MLB, el también derecho Andry Lara no recibió anotaciones en cinco episodios y con ello se apuntó su primer lauro en la naciente campaña del Rochester Red Wings, filial triple A de los Nacionales de Washington.

Durante su actuación en la semana, el falconiano aceptó dos hits, regaló una base por bolas y retiró a cinco rivales por la vía del ponche. Lara tiene foja de 1-1 con 4.09 de efectividad en tres salidas.

Más lanzadores alados

Por su parte, Eiberson Castellano, otro miembro de los alados en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), realizó dos presentaciones como abridor con los Hartford Yard Goats, equipo doble A de los Rockies de Colorado.

En 10.0 capítulos recibió tres anotaciones, ponchó a ocho y dio dos boletos. El marabino tiene registro de una victoria y una derrota con promedio de carreras limpias de 2.70.

En la categoría doble A, César Perdomo trabajó 7 innings y un tercio, repartidos en dos relevos con la granja de los Gigantes de San Francisco. El lanzador zurdo concedió solo una carrera sucia, seis imparables, ocho guillotinados y dos boletos otorgados.

Maracaibo / EFE