Lady Gaga se une al elenco de Merlina y debuta en el Tudum de Netflix

Lady Gaga debutó en el Tudum 2025 de Netflix como una integrante más de la serie Merlina, con una actuación de ultratumba en la que interpretó y bailó algunos de los temas más icónicos de la producción en inglés más vista de la plataforma de streaming.

Gaga hizo una entrada triunfal en el evento que reúne a artistas y seguidores de Netflix, emergiendo de un féretro con una imponente cabellera rubia y un maquillaje pálido.

La también actriz interpretó el tema Zombieboy de su más reciente álbum Mayhem, antes de dar paso a Bloody Mary, la canción que se volvió viral en redes sociales gracias al icónico baile del personaje de Merlina, interpretado por Jenna Ortega, en la primera temporada de la serie.

La cantante forma parte de la segunda temporada de la producción derivada de The Addams Family, protagonizada por Ortega y creada por el director Tim Burton.

Aún no se ha especificado cuál es el personaje al que dará vida la estrella de pop que en los últimos años ha dedicado gran parte de su carrera a la actuación en películas como A Star is Born o Joker: Folie à Deux.

Gaga también interpretó su sencillo Abracadabra y encabezó un número musical en el que Ortega la acompañó como una más de las actrices y bailarinas en escena.

La cantante ganadora al Óscar fue una de las varias artistas que tomaron este sábado el escenario del Kia Forum de Los Ángeles para dar los adelantos más importantes de las series y películas más importantes de Netflix.

Antes de su actuación, desfilaron personalidades como Adam Sandler y Christopher McDonald para mostrar el primer tráiler completo de Happy Gilmore 2, en el que aparece la superestrella de reguetón Bad Bunny como un ayudante de golf, o Ben Affleck y Matt Damon quienes mostraron en exclusiva un adelanto de su próxima película de acción juntos titulada The Rip.

Asimismo, Finn Wolfhard, Noah Schnapp y Caleb McLaughlin, de Stranger Things, anunciaron las fechas en las que se estrenará la quinta y última temporada de la serie. La primera parte llegará a la plataforma de Netflix el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la entrega final el 31 de diciembre.

Detalles del Tudum 2025 de Netflix

El evento, presentado por Sofia Carson, también contó con la presencia del director mexicano Guillermo del Toro, quien, acompañado por Óscar Isaac y Mia Goth, presentó en exclusiva un adelanto de su esperada película Frankenstein. En el filme, Jacob Elordi interpretará al monstruo, y su estreno está previsto para noviembre de este año.

Entre otros anuncios destacados, se reveló que la película de Rian Johnson protagonizada por Daniel Craig, Wake Up Dead Man: Knives Out se estrenará el 12 de diciembre, y se confirmó la incorporación de la actriz Mikaela Hoover al elenco de One Piece, protagonizada por el mexicano Iñaki Godoy.

El encuentro en vivo Tudum 2025 de Netflix convoca a seguidores de la plataforma de «streaming» de todo el mundo para compartir anuncios destacados de sus producciones más exitosas, ofrecer paneles con algunos de sus protagonistas y presentar adelantos exclusivos.

El nombre Tudum hace referencia al icónico sonido que se escucha al iniciar una serie o película en la plataforma. La primera edición de esta celebración tuvo lugar en 2020 en São Paulo, Brasil, la sede original del encuentro, y este año fue la primera vez que se realizó en Estados Unidos.