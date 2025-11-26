La Vinotinto femenina se alista para la próxima doble fecha del premundial

La selección de fútbol de Venezuela se alista en Quito, Ecuador, para afrontar la próxima doble fecha de la Liga de Naciones Femenina, competición que sirve como eliminatoria a la Copa del Mundo Brasil 2027.

El conjunto venezolano, dirigido por Ricardo Belli, se medirá a la oncena ecuatoriana el viernes 28 de noviembre, mientras que el martes 2 de diciembre recibirá a Perú en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara.

Durante la primera doble fecha La Vinotinto femenina sumó un empate ante Chile en condición de local y un triunfo sobre Paraguay de visitante, para arrancar con cuatro puntos que la ubican en la cuarta posición de la tabla.

Una de las novedades en la concentración del combinado venezolano es la presencia de la defensora Verónica Herrera, quien se ausentó de los dos desafíos anteriores por lesión.

Es de destacar también que la convocatoria de Belli es de 26 futbolistas y 19 de ellas hacen vida en el fútbol extranjero. Las otras siete todavía militan en clubes de la Liga Futve Fem, principalmente Addifem y Caracas FC, ambos con tres integrantes.

Rivales

Ecuador, rival al que enfrentará Venezuela en el estadio Atahualpa de Quito, llega a esta nueva doble fecha con tres puntos en sus registros. Las meridionales golearon a Bolivia en la primera jornada en el estadio Municipal El Alto, pero cayeron 2-1 ante Colombia en condición de local.

A su vez Perú solo vio acción en una oportunidad y salió con derrota 4-1 ante el combinado cafetero, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Vale recordar que en esta edición de la Liga de Naciones Femenina, organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), solo ven acción nueve de las selecciones del subcontinente, pues Brasil tiene su cupo asegurado en el mundial por ser anfitrión.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo