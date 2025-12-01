La venezolana Edymar Brea gana los 10.000 metros en carrera definida por "foto de llegada"

La atleta venezolana Edymar Brea Abreu ganó la carrera de los 10.000 metros de los Juegos Bolivarianos en una "foto de llegada" al cruzar la meta con menos de 40 centésimas por delante de la peruana Lizaida Valdivia, que tuvo que conformarse con la plata.

Brea, fondista afincada en Galicia (España), hizo un tiempo de 35 minutos y 47 centésimas, mientras que Valdivia paró el cronómetro en 35 minutos y 86 centésimas, en una carrera donde solo tomaron la partida cuatro atletas.

El bronce fue para la también peruana Saida Meneses, con un tiempo de 35 minutos, 2 segundos y 11 centésimas, y en cuarto lugar, sin medalla, se quedó la boliviana Benita Parra, con una marca de 35 minutos, 3 segundos y 25 segundos.

Hasta este lunes, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 212 metales, de los cuales 85 son oros; le sigue Venezuela con 172 medallas, de ellas 59 oros; y Perú, con 156 preseas, entre ellas 45 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera cita del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

Lima / EFE