La Unearte en Carúpano despidió el año 2025 con función cultural con sus logros académicos

La Universidad Experimental de las Artes (Unerte) en Carúpano, estado Sucre, cerró el año con un evento musical, en el cual expusieron, además, los trabajos de los estudiantes en los distintos programas de formación (PNF).

Norys Izquiel, responsable del ente universitario en el municipio Bermúdez, destacó que trató de un encuentro navideño de “uneartistas”.

Explicó que más que la connotación religiosa del evento, quisieron poner de manifiesto lo antropológico, que alude al ser humano, a través de la unión, la familia, “porque somos una familia, aparte de la que tenemos en nuestros hogares”,

Además del tradicional parrandón con la actuación de cultores locales, el evento contó con la actuación de la Banda Municipal, presentaciones de danza, teatro y exposiciones de trabajos de artes plásticas, audiovisuales, entre otras manifestaciones.

“Le damos un parado a la cotidianidad, a través del amor, para bailar, y resaltar a través de la navidad, nuestras costumbres y creencias, con el parrandón, con gaitas, aguinaldos, que son manifestaciones que nos identifican”.

Identidad

Agregó que con estas acciones se expresa que Venezuela tiene soberanía, tiene creencias, tiene costumbres. “No es una actividad más, es el encuentro con todos”.

Izquiel explicó que durante la presentación contaron con el acompañamiento del Ateneo Luis Mariano Rivera, la Casa Andrés Mata, la Biblioteca Pública, la Escuela de Música Luis Lyon, entre otros.

Izquiel señaló que cada PNF hizo su presentación y se presentaron agrupaciones como Alegres Parranderos, entre otros conjuntos.

Sucre / Corresponsalía Carúpano