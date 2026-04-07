La Policía detuvo en Madrid a un fugitivo de la banda Tren de Aragua reclamado por EE.UU.

La Policía española detuvo en Madrid a un fugitivo de la organización criminal Tren de Aragua, originaria de Venezuela y expandida en otros países latinoamericanos, que estaba reclamado por las autoridades estadounidenses por la comisión de delitos contra entidades bancarias.

Según informó este martes la Dirección General de la Policía, sobre el detenido pesaba una orden internacional de extradición en Interpol por delitos relacionados con el fraude bancario y el blanqueo de capitales.

El detenido habría participado, según la Policía, en una trama en Estados Unidos que se dedicaba a 'hackear' cajeros automáticos para conseguir efectivo, que posteriormente se utilizaba para financiar a la organización criminal.

Tras esta operación, el número de miembros del Tren de Aragua detenidos en España por la Policía Nacional se eleva a 18.

A finales de octubre del año pasado, los agentes de la Comisaría General de Información lideraron la desarticulación de la primera célula de Tren de Aragua asentada en España, con 13 detenidos: ocho en Barcelona, dos en Madrid y tres en Girona, A Coruña y Valencia.

Desde que se tuvo noticia de la actividad expansionista del Tren de Aragua, en el año 2022, la Policía española participa en varios foros de trabajo multilaterales donde el intercambio de información con países especialmente afectados por la problemática aporta una enorme experiencia que ha permitido anticiparse al fenómeno, según este cuerpo de seguridad.

Madrid / EFE