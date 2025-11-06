La Nave Turca hace ajustes en su staff técnico: Mario Lissón asume el mando de Magallanes

Posterior a lo que fue la derrota 10 a 4 ante Bravos de Margarita de este martes 05 de noviembre, que dejó al equipo con registro de 5G-11P tras sus primeros 16 encuentros, los Navegantes del Magallanes, a través de su Gerencia Deportiva, anuncian que por mutuo acuerdo Eduardo Pérez no seguirá como manager de los filibusteros.

De acuerdo con el departamento de prensa de La Galera, su lugar como dirigente lo tomará de manera interina Mario Lissón, quien fungía como Coach de Banca.

El resto del staff técnico quedará de la misma manera: Darwin Marrero como Coach de Lanzadores, Ender Chávez como Coach de Bateo, Endy Chávez en la inicial, Ramón Borrego en la tercera base, Roberto Espinoza como Control de Calidad, Clemente Álvarez como Coach de Receptores y Miguel Socolovich como instructor de bullpen.

Agradecimiento al extimonel

“Estamos muy agradecidos con Eduardo por todo su aporte, por su caballerosidad y por su profesionalismo. Fue una persona genuina que se entregó al cien por ciento con el Magallanes”, expresó el Gerente Deportivo del equipo carabobeño, Federico Rojas Zabolotnyj.

Con Pérez al mando, los filibusteros dejaron registro de 34G-38P contando la ronda regular de la campaña 2024-2025 de la LVBP, mientras que en el pasado Round Robin ostentaron registro de 6G-10P.

“En este sentido, el tren dirigencial del equipo agradece a Eduardo Pérez su labor durante el último año al frente del equipo y le desea el mayor de los éxitos en su próximo camino dentro del béisbol profesional”, indicó Magallanes en redes sociales.

Valencia / Redacción Web