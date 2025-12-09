La luz de la Navidad se encendió en la plaza Santa Rosa de Carúpano

El esfuerzo de vecinos, empresa privada, la iglesia católica y entes públicos, dio sus frutos este lunes, en el encendido navideño de la plaza Santa Rosa de Carúpano, en el estado Sucre, un espacio que no solo celebra la época, sino que se convierte en un punto de interés turístico para propios y visitantes.

Ramón Alcalá, vocero del Consejo Comunal Nuestros Esfuerzos, destacó la integración entre comunidad y empresarios, para lograr no solo los adornos de luces, también la rehabilitación de la plaza, en la cual aportaron la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, la Fundación Prosperi y el Ministerio de Ecosocialismo.

“Pueden observar el resultado de este proyecto y estamos agradecidos, los vecinos de este sector, con el apoyo, con quienes aportaron su granito de arena para rehabilitar un espacio que va a ser de agrado para todos”.

Apoyo

Jenny Rodríguez, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, aprovechó para pedir a la comunidad que se apropie de la plaza y que disfruten y la cuiden, después del trabajo de rescate que se realizó en el espacio y señaló que consideran muy significativo el apoyo a los vecinos, desde el ente gremial y la Fundación Prosperi.

“Aquí estamos para desearles a los habitantes de Paria, de Carúpano y de todo el estado Sucre unas felices navidades y un próspero año 2026”, al tiempo que recalcó que el empresariado de Carúpano está apostando por el progreso para todos.

Sucre / Corresponsalía Carúpano