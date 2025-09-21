La GNB detiene a un hombre por presunto tráfico ilícito de armas

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) detuvieron a un hombre en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia) por presunto tráfico ilícito de armas y municiones, informó este domingo el fiscal general, Tarek William Saab.

Saab indicó, en una publicación en Instagram, que el sujeto será acusado de los delitos de "secuestro breve agravado, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y aprovechamiento de vehículo".

"A dicho delincuente le fueron incautadas armas de guerra y 109 cartuchos de distintos calibres, ocultos en un vehículo", señaló el fiscal general.

Detenciones previas

En julio pasado, Saab informó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a tres personas, dos hombres y una mujer, por el presunto tráfico de armas y municiones.

El funcionario explicó entonces que las personas presuntamente transportaban 2.277 municiones de diferentes calibres, dos armas de fuego y 17 cargadores, por lo que fueron acusados del delito de "tráfico ilícito de armas y municiones".

Igualmente, dijo que estas personas se dedicaban a la venta de las municiones y las armas, "atentando contra la paz del pueblo venezolano".

En febrero pasado, la Justicia venezolana condenó a dos hombres a 22 años y seis meses de prisión por el tráfico de 150 municiones de calibre de 45 milímetros, según informó entonces el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Caracas / EFE