La Fiscalía investiga presunta "desaparición forzada" de detenido en EE.UU.

La Fiscalía de Venezuela informó este miércoles que inició una investigación por la presunta "desaparición forzada" de un venezolano, quien -según la institución- fue detenido a finales de enero de 2025 en el estado de Michigan (EE.UU.) y posteriormente "recluido en un centro de máxima seguridad en Texas", aunque su paradero es desconocido.

A través de un comunicado, publicado en Instagram, el titular de la institución, Tarek William Saab, identificó a su connacional como Ricardo Prada, quien, aseguró, "trabajaba como repartidor en la ciudad de Detroit y fue detenido por autoridades estadounidenses para ser deportado".

Saab agregó que el venezolano informó a un amigo, a finales de marzo, que estaba "detenido en un centro de reclusión de máxima seguridad en Texas, tras lo cual se desconoce su paradero".

El fiscal general dijo, con base en una nota del periódico estadounidense The New York Times, que Prada "no aparece entre los deportados a El Salvador que se encuentran arbitrariamente privados de libertad en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo)".

Además, añadió, en el artículo se afirma que "las autoridades estadounidenses informaron que Prada fue deportado, pero no han revelado a qué destino".

Para esta investigación, anunció el funcionario, se designó a un fiscal con competencia en protección de derechos humanos, quien -según Saab- "adelantará las diligencias necesarias" para dar con el paradero de Prada.

"El Ministerio Público ratifica su condena al tratamiento que están recibiendo los migrantes venezolanos en Estados Unidos y El Salvador, y reitera que estos actos constituyen delitos de lesa humanidad", indicó el titular de la Fiscalía, quien consideró el lunes que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es "un violador serial de derechos humanos".

Venezuela reclama la devolución de 252 venezolanos que están recluidos en una cárcel de El Salvador luego de ser deportados por Estados Unidos y acusados de supuestamente pertenecer a la megabanda criminal transnacional Tren de Aragua, que nació en una cárcel del país caribeño, una acusación que la Administración de Nicolás Maduro niega.

El martes, Bukele reiteró una propuesta a Maduro, que anunció el domingo, de intercambiar a los 252 venezolanos recluidos en El Salvador por igual número de "presos políticos", y reveló que el planteamiento fue trasladado formalmente mediante la Cancillería salvadoreña.

"Le reitero nuestra propuesta, esta vez anexando la documentación formal enviada a su Cancillería", indicó Bukele en X, donde compartió la misiva supuestamente enviada por los canales diplomáticos.

El documento, fechado este 22 de abril, indica que los 252 venezolanos se encuentran "bajo custodia del sistema penitenciario salvadoreño" y están siendo procesados "por la comisión de varios delitos", sin detallar cuáles y si están bajo la jurisdicción de Estados Unidos o de El Salvador.

La Administración de Maduro envió una carta a la Cancillería de El Salvador, en la que indicó que la propuesta, que calificó de "canje ilegal" y "moralmente inadmisible", pretende condicionar la liberación de "personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético".

