La Casa Blanca lanzó una aplicación móvil para seguir las noticias del presidente Trump

La Casa Blanca lanzó este viernes una aplicación para teléfonos móviles que permite a los usuarios seguir las noticias e intervenciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La aplicación, llamada "The White House" ("La Casa Blanca"), está disponible para descarga gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Google.

"La aplicación móvil oficial de la Casa Blanca te mantiene conectado con el presidente Donald J. Trump y su Administración como nunca antes. Recibe alertas de noticias de última hora en tiempo real directamente desde la Casa Blanca sobre acontecimientos clave, acciones ejecutivas y prioridades nacionales", señaló la descripción del programa.

La Casa Blanca también difundió un video promocional en el que bromea con que hubo "muchos lanzamientos últimamente", en alusión a los bombardeos estadounidenses en Irán, pero pide a los usuarios "relajarse", ya que este nuevo lanzamiento corresponde a una aplicación.

El Gobierno de Trump redobló su presencia en redes, con decenas de cuentas afiliadas en X, el lanzamiento de un perfil en TikTok y el uso de Truth Social, la plataforma creada por el propio mandatario republicano.

Asimismo, modificó el tono respecto a administraciones anteriores mediante el uso de memes generados con inteligencia artificial para burlarse o insultar a rivales políticos y personas inmigrantes.

Washington / EFE