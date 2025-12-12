La candidata de Venezuela se coronó Miss Charm 2025

La venezolana Anna Blanco Flores, de 25 años, fue coronada este viernes 12 de diciembre como Miss Charm 2025, convirtiéndose en la primera representante del país en obtener este título desde la creación del certamen en 2023.

El concurso se realizó en Vietnam y reunió a 36 participantes de distintos países.

Blanco, modelo y exrepresentante de Venezuela en el Miss Grand International 2024, recibió la corona de manos de la malasia Rashmita Rasindran, Miss Charm 2024. Su triunfo marca un hecho significativo para Venezuela, que ingresa al historial de este joven concurso de belleza internacional.

El panel seleccionó a 20 semifinalistas, entre ellas siete representantes latinoamericanas, destacando Venezuela, Puerto Rico, Bolivia y Colombia.

La delegada alemana, Luisa Victoria Malz, quedó como primera finalista, mientras que la indonesia Rinanda Maharani obtuvo el puesto de segunda finalista.

El Top 5 lo completaron México, representado por Francia Cortés, y Tailandia, con Naruemol Phimphakdee.

Miss Charm es un certamen anual organizado por la Organización Miss Charm con sede en Vietnam, cuyo objetivo es promover la cultura, el turismo y actividades educativas a nivel internacional.

Vietnam / Redacción Web