Kompany: "No hemos tenido recompensa a nuestro esfuerzo"

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, lamentó este sábado no haber tenido "recompensa" al "esfuerzo" de su equipo en la eliminatoria del Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain (PSG).

"No hemos tenido recompensa a nuestro esfuerzo", dijo Kompany en rueda de prensa tras finalizar el partido, que quedó 2-0 para el PSG, clasificándose así para las semifinales del torneo.

"No por nuestra falta de rendimiento, sino porque el fútbol es así", añadió un Kompany resignado, que aseguró que su equipo tuvo "muy mala suerte".

Más frases

"Lo que me entristece o lo que me puede molestar es que no hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido", añadió el técnico de los alemanes, que afirmó que sabían que el partido se iba a definir en los detalles.

Para Kompany, el partido contra el vigente campeón de Europa le dejó una sensación de "impotencia".

"Te sientes impotente. El equipo estaba peleando y empezábamos a inclinar el partido a nuestro favor", dijo.

El técnico belga también se refirió a la lesión de Jamal Musiala, de la que dijo, a falta de evaluación médica, que "no pinta bien".

Atlanta / EFE