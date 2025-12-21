Katherine Rosales cambió los tribunales por los diamantes, impulsada por su pasión por el béisbol (+Fotos)

Desde su niñez, Katherine Rosales ha sido aficionada al béisbol y por esa razón, no resultó extraño que tomara una decisión importante: convertirse en comentarista deportiva para analizar hasta el más mínimo detalle de las jugadas que se producen en distintos encuentros de pelota.

Esta abogada de profesión, especializada en Derecho Penal, cambió de ambiente de trabajo en 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la pandemia por COVID-19, con el fin de tener un mayor contacto con la disciplina de las bases y bates. Así dejó de frecuentar la salas de audiencia de los tribunales y comenzó a ir más a los diamantes, donde se siente “como pez en el agua”.

“La verdad es que no ejerzo como abogado desde 2020 y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Quienes me conocen desde antes de que yo llegara a las pantallas de televisión y a las emisoras radiales, saben que yo me dedicaba al Derecho Penal y me especialicé en ello. Yo era bastante buena en lo que hacía, pero no eso no me llenaba como persona. En aquel entonces, yo veía al béisbol como una pasión y no pensaba que se podía vivir de eso. Ahora, estoy aquí, en un terreno de juego, donde hago lo que me gusta y simplemente no lo puedo creer. Sin lugar a dudas, me siento muy feliz”, dijo la caraqueña mientras esbozaba una sonrisa en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Carabobo, donde recientemente trabajó como reportera de terreno para ByM Sport en un duelo entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, correspondiente a la fase regular de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Recuerdos del estadio Universitario

Rosales, a quien se le ilumina la mirada cada vez que habla sobre sus inicios como analista de béisbol, algo que hizo a través de redes sociales como X e Instagram (donde su cuenta @kath_baseball tiene 38.900 seguidores), rememoró su primera interacción con la LVBP.

“Soy de Caracas y cuando era niña, Iba con mi hermano y mi papá al parque Universitario para disfrutar mucho de cada tarde de béisbol. Yo procuraba sentarme en las sillas ubicadas en la zona lateral A, para poder apreciar más el trabajo de los lanzadores, que es lo que siempre me ha llamado la atención de este juego. Me interesaba saber cómo se preparaban los pítchers y, sobre todo, cuáles eran los pasos que ellos seguían para llegar en óptimas condiciones físicas al montículo. Eso me motivó más a prepararme hasta el punto de llegar a ser lo que soy hoy día: una estudiosa de este maravilloso deporte”, señaló esta dama que a diferencia de otros juristas, que son apegados a las letras y tratan de evadir cualquier cosa relacionada con números, siempre se ha sentido cómoda al revisar estadísticas. Esto último la llevó a involucrarse por completo con la sabermetría, un sistema de métricas que permiten conocer a profundidad más detalles sobre “el deporte rey en Venezuela”.

La dama llega temprano a los parques y conversa con sus productores sobre la actualidad de la LVBP

Recuerda, a la perfección, el momento en el que se dejó seducir por los dígitos.

“Cuando crecía y apenas me involucraba con el béisbol, me topé con unos españoles que creaban contenido digital sobre esta disciplina. Ellos tenían un canal de YouTube (plataforma de videos) y allí ví cómo uno de sus invitados hablaba de los pítchers y usaba datos poco conocidos, para evaluar sus actuaciones. Esa persona (de la cual no revela su nombre) manejaba conceptos estadísticos avanzados y eso captó mi interés por completo, porque me hizo entender más cosas sobre la pelota. A partir de ese momento, investigué y vi que había una forma muy revolucionaria de ver el béisbol y decidí meterme de lleno con la sabernetría. Fue de esa manera que empezó mi romance con este mágico mundo”, explicó la beldad, poseedora de una larga cabellera negra y quien comparte labores de campo con Elio Parra, reconocido periodista, en ByM Sport, un canal de TV por suscripción.

Una herramienta útil

Rosales, a quien cariñosamente sus colegas la llaman “La Dama de la Sabernetría” y que recientemente compartió micrófonos con Adriana Flores (Televén) y María Cristina "Coquito" Santoro (Venevisión) durante el Juego Naranja de la LVBP -un cotejo transmitido y producido por féminas vinculadas a la TV que tiene como finalidad generar conciencia sobre la importancia de erradicar la violencia de género en el país-, considera que el uso de estadísticas causó cambios profundos en el béisbol y creó vertientes porque en la actualidad se habla de mánagers de la vieja y de la nueva escuela.

Los capataces amantes de la primera corriente de pensamiento esperan el instante idóneo para la ejecución de toques de pelota, ordenar un bateo y corrido, así como confiar en sus serpentineros abridores para laborar por más tiempo (seis innings o más).

En cambio, los estrategas de "nueva generación" se amparan en los guarismos para determinar cuándo es oportuno emplear a un escopetero del bullpen frente a un bateador específico o, en su defecto, predecir cuál atleta tiene más chance de empalmar un jonrón ya que se basa en tendencias irreversibles.

La presencia de las dos clases de pilotos marca, a criterio de Rosales, la gran diferencia entre lo que aprecian los fanáticos en 2025 con respecto a lo que veían hace 30 años.

La abogada comparte labores como reportera de terreno con el periodista Elio Parra, ambos integran el staff de ByM Sport

“El béisbol está cambiando y eso es inevitable, porque no hay regresión en el tiempo. La sabermetría es una buena herramienta y hay que saber cuál es la mejor forma de aplicarla, para alcanzar éxitos como responsable de un club. Eso se ve bastante a nivel de la Major League Baseball (MLB) y pienso que hay que hacer lo posible por entender esta nueva manera de ver el juego”, aseguró al tiempo que suministró detalles sobre la causa de la llamada tecnificación de este singular “pasatiempo”.

Rosales, poseedora de una gran fluidez a la hora de expresar sus ideas, dio a conocer las razones que popularizaron la utilización de los “numeritos” en el Big Show, algo que todavía no es tan común en la LVBP.

“La sabermetría se aplica mucho en la MLB porque allí la campaña es muy larga (162 topes de ronda eliminatoria) y eso permite que las estadísticas avanzadas se vean reflejadas con más regularidad, de acuerdo con las distintas tendencias de cada momento. Un ejemplo de eso es el empleo de la estadística independiente del pitcheo, que ahora se está llevando aquí (en Venezuela) y está disponible desde hace un par de temporadas para los que estén interesados en aprender sobre ella. En la LVBP esos datos no son tan confiables porque sus contiendas son muy cortas (56 desafíos de primera etapa) y para poder apreciar la veracidad de los datos, se necesita que transcurran dos o tres citas, ya que eso incrementa el nivel de confianza (de los cálculos)”, comentó justo antes de revelar que en esta era la mejor fórmula para que un club sea exitoso es "mezclar lo bueno de la vieja y la nueva escuela”.

“La vieja y la nueva escuela deben complementarse y retroalimentarse con sus mejores ideas. Soy amante de la sabermetría, pero no soy totalmente fiel a ella porque hay momentos en los que el propio deporte te dicta la pauta a seguir. El juego habla y lo que ocurre en el diamante se escapa del papel y los números. Por ese motivo, pienso que la ciencia analítica debe ser un complemento con lo que pasa en el terreno, en el que un mandamás necesita seguir su instinto para tomar la resolución que favorezca a su novena, y no a la inversa. La sabermetría debe verse como una herramienta que puede ayudar a cualquier jefe del dugout a tener más precisión cuando decide aplicar cualquier estrategia”.

Realidad para la analista

Rosales, quien también estuvo presente en el vigésimo tercer Festival del Jonrón Pepsi realizado el 1ero de diciembre de 2025 en Valencia, no cree que la aplicación de las métricas no tradicionales de fildeo, pitcheo y bateo le reste interés a las confrontaciones de MLB o LVBP, algo que aseveran los comunicadores sociales que rechazan la aplicación de conocimientos sabermétricos.

Ella más bien invita a estos defensores de “la vieja escuela” a aprender sobre todo lo relacionado con los guarismos para, en la medida de lo posible, disfrutar más de cada batalla peloteril.

“Hay que aclarar, sobre todo para las personas que son reservadas con esto de la parte numérica, que las herramientas existen para ser empleadas. Se trata de algo novedoso y muy útil. Cuando se investiga un poco sobre cuál es la función de las estadísticas, te das cuenta de ellas reflejan los conceptos aplicados al béisbol de una forma mas precisa. En esencia es el mismo juego de toda la vida, pero con otra óptica”, admitió una avileña que inspira a nuevas generaciones de chicas a seguir sus pasos en medios audiovisuales, algo que la enorgullece.

En los recintos deportivos, la caraqueña realiza entrevistas a peloteros de los clubes del circuito invernal patrio

“Hay muchachas que se me acercan a preguntarme conceptos sobre como Comunicación Social y les digo que no soy periodista, sino abogada y por eso no tengo ese conocimiento. Lo que sí les recomiendo como analista y comentarista de béisbol es que si se van a dedicar a esto, se preparen porque esa es la única manera de marcar la diferencia. Cada día hay más mujeres que narran o comentan béisbol y todavía eso causa un poco de recelo en algunos hombres, algo que debe cambiar. Yo quiero que sí una persona ve la televisión o escucha la radio no le preste atención al género del relator o analista, sino a la información que le da un hombre o una mujer. Lo que realmente deseo es que los fanáticos digan que un determinado comentario representó un buen aporte para la transmisión porque eso le da un valor agregado a nuestro trabajo y convierte al deporte en algo más interesante”, añadió Rosales quien antes de despedirse no dudó un instante en recalcar que nunca se arrepentirá de haber cambiado de ambiente laboral en el siglo XXI.

“Si me preguntan lo que yo sentí la primera vez que tuve el honor de comentar un partido de béisbol en un estadio con lo que fue trabajar como abogado, simplemente diría que no existe punto de comparación porque estar en un recinto deportivo me llena de felicidad, algo que no experimenté cuando acudí a los tribunales para asistir a las audiencias de los jueces. Sé que lo que voy a decir va a sonar a cliché, pero si una profesión te apasiona, tal y como me sucede ahora, siempre se verá como un elemento positivo y no como algo agotador. Por ese motivo, cada día agradeceré a Dios el chance de poder hacer lo que me gusta: seguir mi pasión por el béisbol”.

Valencia / Joseph Ñambre