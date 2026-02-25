Jubilados y pensionados realizarán una marcha protesta para exigir aumento salarial

Representantes de las asociaciones de jubilados y pensionados que hacen vida en la zona metropolitana del estado Anzoátegui se reunieron este martes, en la casa sindical de Barcelona, para anunciar que realizarán una marcha protesta para exigir aumento salarial.

El primero en dirigirse a los medios de comunicación que asistieron al encuentro fue Horacio Aray, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar, quien leyó un comunicado que englobó todas las inquietudes del gremio.

Dentro de lo expresado, estaba la solicitud de salario y pensiones dignas de $400 mensuales, recordando que el último aumento se produjo el 15 de marzo del 2022, mediante el Decreto N° 4653.

"Han transcurrido 1.441 días sin que a los trabajadores activos, jubilados y pensionados se les haya incrementado el salario mínimo. Seguimos ganando Bs 130 mensual, equivalente a 0.32 centímos de dólares que significa una discriminación total", fue parte de lo manifestado por Aray.

En el comunicado recordaron lo establecido en los artículos 80 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en base a todas las necesidades, acordaron la marcha protesta para el lunes 16 de marzo, tras cumplirse cuatro años del último aumento del salario mínimo.

Eliminación

Durante las intervenciones, el presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados, Incapacitados y Sobrevivientes de la Alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo, Erwin Rangel, le exigió al gobierno también la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el memorando 2792.

"Este instructivo fue creado para destruir los beneficios económicos de las contrataciones colectivas como sueldos, tablas de los sueldos y salarios, antigüedad, beca, uniforme y toda clase de prima obtenida por tanta lucha durante muchos años. Y el memorando 2792 fue creado para eliminar los beneficios sociales contractuales como el HCM, planes vacacionales, la medicina, servicios funerarios, hasta los beneficios obtenidos de prestaciones sociales", aseguró.

Según Rangel, hoy en día están jubilando a los activos con 60%, cuando el contrato colectivo y la ley habla del 80%. Mientras que, particularmente, por la alcaldía se trata de 130%.

"Estos jubilados fueron ayudados y ellos (en Sotillo) recogieron la resolución. También aprovechó de hacer un reclamo al alcalde Jesús Marcano Tábata para que restituya el cestaticket para los sobrevivientes. Desde el 2013 veníamos cobrando este cestaticket todo el personal pasivo de la alcaldía y desde el 2022 para acá, a los sobrevivientes le retiraron esa asignación, incumpliendo con el convenio que firmó el alcalde y el síndico procurador", destacó Rangel.

Llamado

El presidente de la Asociación de Jubilados en Acción del estado Anzoátegui, Gustavo Tovar, aprovechó de hacerle un llamado al gobernador Luis Marcano.

"Le exigimos al gobernador que revisemos la contratación colectiva, discutamos una nueva contratación colectiva que vaya en beneficio de todos los trabajadores, jubilados y pensionados del estado".

Asimismo, Tovar invitó a todos los gremios y a las asociaciones para que estén unidos, en pro de reclamar todos los beneficios.

Elba Rodríguez, representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del municipio Diego Bautista Urbaneja, además de elevar su voz al gobierno nacional por el tema salarial, instó al alcalde Manuel Ferreira a que revise el tema de salud.

Manifestó que desde noviembre hay personas esperando atención para la actualización de informes médicos con el objetivo de que les entreguen las medicinas como lo han venido haciendo, pero el proceso supuestamente está retrasado porque sólo atienden a dos personas por especialidades.

"Personas que tienen patologías como hipertensión, como diabetes no les han dado sus medicinas porque tienen el informe vencido. Tenemos personas en proceso de operaciones. Hacemos un llamado al director de recursos humanos a que atienda a los jubilados y pensionados, porque nos deja esperando en la sala y no nos atiende. Estamos cansados de ir a la alcaldía a pasar oficios", aseveró.

Francia Castillo, representante de los jubilados y pensionados del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de la región Nororiental, recordó que este gremio mantuvo durante años el funcionamiento de las instituciones públicas y por ello merecen el aumento de sueldo y la actualización de los contratos colectivos.

Barcelona / Elisa Gómez