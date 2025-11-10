Jubilados y pensionados del ejecutivo estadal solicitan un bono navideño de $400

El coordinador de la Comisión de Jubilados y Pensionados del ejecutivo estadal, Virgilio Heredia, informó que el pasado jueves 6 de noviembre entregaron un escrito en el despacho del gobernador del estado Anzoátegui para solicitar un bono navideño especial de $400, con el fin de paliar el monto de los aguinaldos.

Detalló que en el documento primero narran toda la situación social y salarial que viven los trabajadores, especialmente de este gremio, para dar a conocer los motivos de la petición.

"No tenemos servicio médico, medicinas, el salario mínimo prácticamente no existe, por lo que los aguinaldos son muy bajos y pagados en cuatro porciones, menos rinden, por eso hicimos eso para que nos otorguen un bono navideño especial de 400 dólares para mitigar. Queremos pasar unas navidades con las tradicionales hallacas, en familia y felices; pero con estos aguinaldos así nadie puede ser feliz", expresó Heredia.

Según Heredia, más de 80% de los trabajadores está sacando un aproximado de 500 bolívares, en cada depósito que le realizan por concepto de utilidades, para un total de Bs 2 mil aproximadamente, al sumar las cuatro partes.

Tiempo

"Tenemos 1.473 días que no recibimos un aumento salarial, que no mejoran el salario mínimo. Mientras tanto, la inflación sube, el dólar sube, la comida se pone más cara, más costosa", mencionó.

El representante espera que con esta petición no sólo se beneficie este gremio, sino alrededor de 16 mil trabajadores activos, jubilados y pensionados que, aseguró, dependen del ejecutivo estadal.

"La petición es para todo el personal. Vamos a esperar los 10 días que establece la ley para obtener la respuesta del gobernador, sino responde a nuestra solicitud, vamos a acudir a otras instancias porque no nos vamos a rendir, porque se trata de la sobrevivencia humana", enfatizó Heredia.

Se conoció que esta solicitud, de un bono especial de $400, ha sido una petición nacional encabezada por los gremios en Caracas.

Barcelona / Elisa Gómez