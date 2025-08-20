Jubilados de las salinas de Araya solicitaron a la gobernadora Carrillo revisar las actas convenios

Jubilados de las salinas de Araya, se congregaron este miércoles en el portón de la empresa en el municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, para pedir a la gobernadora Joanna Carrillo que revise la situación que viven el grupo de 250 adultos mayores que conforman la asociación que agrupa al gremio.

Áníbal Núñez, presidente de la Asociación de Jubilados, pidió a Carrillo, en su condición de presidenta de Corposucre, que honre las tres actas convenios que se firmaron con los jubilados, y que reconocen beneficios como una bolsa alimentaria, que hace ocho meses que no reciben.

Dijo que se trata de un gremio, cuyos miembros le dedicaron su vida completa al duro trabajo de las salinas. “Somos un gremio de respeto y consideración” y rechazó la posibilidad de que se les vulneren los derechos conquistados.

Legítimos

Reseñó que se trata de tres documentos legítimos, uno de los cuales, firmado en abril del año pasado, cuenta con el aval de la procuradora del estado, la jefa de Recursos Humanos de la gobernación, las autoridades laborales del estado Sucre y representantes del Consejo Legislativo.

Agregó que el resto de las actas cuentan con las firmas del sindicato bolivariano, que apoyaron las decisiones.

“Eso tiene un valor, son los beneficios laborales que les corresponden a los jubilados por ley. Por ejemplo, la alimentación, bolsas de comida”.

Dijo que les deben ocho bolsas, hay deficiencias con el servicio de medicinas a quienes padecen enfermedades crónicas y emplazó a Carrillo que si no está de acuerdo con el pago del 5% de los beneficios, les otorgue la homologación que se les cancelaba hasta hace dos años y que les quitaron Corposucre y la empresa Dell'acqua.

Señaló que las salinas son un patrimonio del pueblo de Araya e indicó que “tienen más derechos que muchos sobre esa riqueza”.

Adelantó que durante la semana realizarán tomas simbólicas, a la espera de la llamada de Carrillo para sentarse a conversar. “No está de acuerdo con el 5%, ponga la homologación, que fue arbitrariamente cercenada”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano