Jubilados de las salinas de Araya siguen reclamando que se cumplan beneficios de las actas convenio

Los jubilados de las salinas de Araya en el estado Sucre denunciaron este lunes que pese a la crítica situación que padece el gremio, siguen sin ser recibidos por la directiva de Corposucre, que encabeza la funcionaria Mónica Velasco.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a los adultos mayores jubilados como obreros extractores de sal, declaró que volvieron a acudir al ente, pero se negaron a atenderlos.

Recordó que entre los reclamos está el pago de seis meses de marzo a agosto, retroactivo del 5% del año 2025 y el monto correspondiente a enero y febrero de este año. “Con eso no han cumplido ni han dado respuesta”.

Agregó que se han dirigido a Corposucre de manera formal y por escrito, pero siguen sin ser atendidos.

Reconoció que la semana pasada recibieron la dotación alimentaria casa por casa, además de unas medicinas para los jubilados enfermos, beneficios que están dentro de un acta convenio que debe cumplirse.

Núñez reclamó que se les dé una respuesta con relación al pago del 5% y el cumplimiento de beneficios como el servicio funerario, el reembolso médico, las consultas médicas especializadas, entre otros. “Así como han cumplido con las bolsas de comida deben honrar los demás compromisos.

Anunció que de no tener respuestas, volverán a instalarse, incluso con los enfermos, a las puertas de la Unidad I de la empresa, para seguir haciendo el reclamo formal. “Una huelga de hambre si es necesario, pero allí vamos a estar los adultos mayores de las salinas de Araya hasta que Corposucre responda”.

