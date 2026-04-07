Jubilados de las salinas de Araya se niegan a renunciar a sus beneficios asentados en actas convenios

Luego de 26 días de protesta frente a las instalaciones de la empresa procesadora de sala de Araya, en el estado Sucre, los trabajadores jubilados, informaron que no renunciarán a sus beneficios conquistados, ni sociales, ni laborales y seguirán luchando para que se respeten sus derechos humanos.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a unos 250 adultos mayores, reafirmó que hasta el momento, los beneficios han sido desconocidos por la nueva administración de Corposucre, lo que ha generado un conflicto innecesario que aún se mantiene sin respuestas.

“Estos viejos jubilados siguen firmes en sus reclamos y planteamientos hasta que la gobernadora y presidenta de Corposucre, Jhoanna Carrillo les dé respuesta claras y precisas, cuando solo estamos solicitando que cumplan como debe ser con los beneficios que les corresponden a los jubilados de Araya, acordados en las actas convenios, firmadas con la Gobernación del estado Sucre y la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya.

Violación

Reiteró que la nueva administración de Corposucre incumple y pretende desconocer que son derechos adquiridos y por justicia social les corresponden por ley.

“Los jubilados salineros jamás renunciaremos a nuestras justas reivindicaciones, conquistadas en la lucha laboral a través del tiempo, ni tampoco negociaremos por nada del mundo, ni con funcionario alguno por mucha autoridad que tenga en la administración pública, el futuro de nuestras familias”.

Agregó Núñez que lo que solicitan son las respuestas justas y precisas, los cumplimientos contundentes, las soluciones inmediatas, y las atenciones adecuadas, como debe ser atendido un adulto mayor en Venezuela, después de haber cumplido durante toda su vida laboral.

“Nuestros reclamos no son políticos, siempre han sido reclamos sociales, laborales, para que jamás se violen nuestros derechos humanos más fundamentales como lo es el derecho a la vida, la salud y la alimentación”.

Sucre / Corresponsalía