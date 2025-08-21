Jubilados de las salinas de Araya rechazan renunciar a los beneficios contemplados en actas

El presidente de la Asociación de Jubilados de la Salinas de Araya, Aníbal Núñez, señaló en el segundo día de concentración del gremio, en el municipio Cruz Salmerón Acosta en Sucre -para llamar la atención de las autoridades regionales, y en especifico de la gobernadora Joanna Carrillo- , que no renunciarán a beneficios como las bolsas de comida y las medicinas, que están contempladas en las actas que se firmaron con voceros de los distintos poderes del estado en los pasados tres años.

Expresó que en el caso de los jubilados se trata de un asunto de justicia social y derechos humanos, en lo cual no piensan ceder, por lo que llamó la atención sobre el no reconocimiento de la actual gestión regional de los acuerdos que se alcanzaron con los jubilados y preguntó si es justo que adultos mayores de 60, 70 y 80 años, tengan que estar en la calle para reclamar una mejor vida.

Sobre el tema del cambio de autoridades en Corposucre, pidió a la gobernadora Carrillo revisar la actuación de los funcionarios que están a cargo actualmente, porque llevan unas cuatro semanas viajando a Cumaná, lo cual representa un gran esfuerzo para ellos, y se regresan a Araya sin respuestas y con las manos vacías. “Le sugiero que tenga una reunión con su personal, para que ellos sepan dar respuesta a la gente”.

Atraso

Agregó que les deben ocho bolsas de alimentación y recordó que en el pasado reciente, 41 jubilados murieron esperando que les dieran las bolsas y la atención de medicinas, que ahora recibirán mensualmente.

Dijo que la gobernadora también debe dar respuesta sobre el pago del 5% de los beneficios salineros a los jubilados, que se pagaron en junio, pero se deben dos meses.

Sucre / Corresponsalía Carúpano