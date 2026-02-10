Jubilados de las salinas de Araya piden una comisión presidencial que revise su situación

El presidente de la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya, Aníbal Núñez, pidió a la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, que envíe una comisión a Cumaná, estado Sucre, para que revise las actuaciones de Corposucre, ente adscrito a la gobernación de la entidad oriental y al cual acusan de malos tratos a ese gremio.

Núñez sugirió que la misma comisión se dirija a las salinas, a reunirse con los jubilados para explicarle todo lo que está pasando.

Reiteró qué hay un desconocimiento de los beneficios que hay en actas convenios, desde la nueva administración.

"No hay manera que podamos entendernos con esa funcionaria, y la gobernadora del estado está al tanto y no ha llamado a reunión desde el mes de agosto de 2025, sin atendernos y darnos respuesta", dijo.

Realidad del gremio

Añadió que como gremio que agrupa a adultos mayores, deben dar respuesta a sus afiliados y puso como ejemplo el caso de la homologación, que les quitaron sin explicaciones.

Otro caso es el de los reembolsos médicos, "que no alcanzan, porque la Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto) da cinco mil bolívares y el jubilado gasta 20 y 25 mil bolívares".

Relató que ampoco cuentan con recursos para consultas, ni especialistas, ni mucho menos los medicamentos recomendados.

"No se está cumpliendo con el seguro funerario, ni les entregan las bolsas de comida y tienen pendiente el pago del 5% del mes de enero y una deuda por el mismo concepto desde marzo a agosto de 2025", comentó.

Sin respuesta

Carlos Guzmán, secretario de organización de la asociación, explicó que el 5% es producto de las ventas que realiza la empresa.

Indicó que llamaron a la gobernadora Jhoanna Carrillo a atender las peticiones de los jubilados, que han tenido que pasar por asambleas, protestas para dar a conocer sus necesidades, algo que ocurre porque luego de enviar decenas de cartas a Mónica Velasco, presidenta de Corposucre, todavía no reciben respuestas efectivas.

Sucre/ Corresponsalía