Jubilados de las salinas de Araya denunciaron suspensión del pago de la primera quincena de febrero (+Fotos)

El presidente de la Asociación de Trabajadores Jubilados de las Salinas de Araya, Aníbal Núñez, denunció que no cobraron la primera quincena del mes de febrero, aparentemente, que no fue pr ocesada por Corposucre.

El dirigente gremial lamentó el hecho, que deja sin el ingreso vital a unos 250 adultos mayores y que calificó como intencional y que considera una retaliación por las denuncias que vienen haciendo sobre la situación de este sector y la solicitud de una comisión de la presidencia para que investigue lo que ocurre en Corposucre con el caso de los jubilados, que no son atendidos ni reciben solución a los planteamientos que hacen.

“No se les atiende, no se les da respuesta, no hay solución, no se les cancela. Es grave que esta funcionaria, la gerente general que tiene la gobernadora allí, Mónica Velasco, le ha paralizado la quincena a los 250 jubilados de las salinas de Araya. Eso es un delito, es una falta de respeto para este gremio de adultos mayores, desprotegidos, vulnerable”.

Dijo que la quincena sirve para el sustento familiar y la compra de medicamentos, algo que les afecta teniendo en cuenta que los carnavales son feriados y se no se puede asumir sino como algo intencional. “Ya todos los jubilados de la gobernación cobraron su salario y ellos en Corposucre sobraron también su buena quincena”.

Petición

Reiteró su petición de que se envíe una comisión presidencial para que investigue lo que pasa con el gremio en Corposucre y que tome cartas en el asunto. “Cuando vamos los funcionarios medios dicen que la administración anterior dejó un desastre, pero cuánto vamos a esperar a que normalicen si en verdad hubo ese desastre. Pareciera que el desastre lo tienen ellos”.

Deploró que ni siquiera les dan respuestas de una posible reunión para aclarar puntos en seis meses que llevan en trámites, con cuatro comunicaciones sin respuestas.

Calificó la suspensión de la quincena como una violación de derechos humanos, al quitarles un sustento vital, por las denuncias contra Corposucre. “Lo que estamos reclamando es lo que está en las actas convenios”.

