Jubilados de las salinas de Araya cumplieron 15 días de protesta por deudas pendientes

Luego de 15 días de protesta a las puertas de la Unidad I de la empresa salinera de Araya, en el estado Sucre, el gremio de jubilados de la empresa reiteró sus exigencias de cancelación de deudas pendientes por parte de Corposucre y la gobernación.

Aníbal Núñez, vocero del grupo, dijo que llevan 15 días consecutivos en una huelga pacífica frente a los portones de las salinas de Araya y solicitan a la presidenta (E) Delcy Rodríguez que intervenga de forma inmediata y envíe una comisión de su despacho a la zona, para un encuentro con el grupo de adultos mayores.

Dijo Núñez que la gobernadora, la actual gerente de Corposucre y la gerencia de Cristal Araya, perdieron todo el poder de respuesta al sector de adultos mayores y desde el mes de agosto de 2025 se niegan a atenderlos, no les dan respuestas ni soluciones y tampoco les cancelan las deudas pendientes.

Deudas

Criticó que se haya creado un grave e innecesario conflicto por la desatención a la directiva de los jubilados, a pesar de haberles enviado cuatro comunicaciones al despacho de la gobernadora y a la gerente general de Corposucre.

“La gobernadora y presidenta de Corposucre desconoce y niega a los jubilados salineros sus beneficios sociales, laborales, de derechos humanos, más las deudas laborales pendientes por cancelar de este año, y de años anteriores, como los seis meses de retroactivo del 2025”.

Así como tres meses de 2026 del 5%, acordado en el Acta Convenio firmada entre la Gobernación del estado Sucre y la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya.

También reclaman la homologación salarial, que les quitaron desde el año 2022 hasta el 2026, más otras deudas pendientes acumuladas por cancelar.

Sucre/ Corresponsalía