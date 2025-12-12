Jubilados de las salinas de Araya aspiran que conflicto tenga resonancia nacional

Los jubilados de las salinas de Araya, en el estado Sucre, apuestan porque la información sobre el conflicto que mantienen con la gobernación y Corposucre por sus beneficios laborales escale en instancias nacionales, tras estar tres días apostados a las puertas de la Unidad I de la empresa, sin que se hayan producido contactos con las instancias de gobierno.

Aníbal Núñez, presidente de la Asociación de Trabajadores Jubilados, señaló que la intención es que se vea que sí hay una anormalidad. “Un procedimiento en perjuicio de unos adultos mayores que trabajaron toda la vida en estas salinas en condiciones extremas”.

Solicitó, en nombre de los afiliados a ese gremio, que haya una respuesta de Corposucre a sus planteamientos. “Es indudable. No se puede decir que no hay violación de derechos humanos, cuando se toca el medicamento del jubilado enfermo de cáncer, de diabetes, de hipertensión, que no se ha dado”.

Peticiones

Exigió que se active la homologación, por tratarse de un derecho adquirido y que fue eliminado desde Corposucre y tampoco han recibido el complemento de marzo a agosto, que no se ha cancelado.

“Envío este mensaje para que pueda ser analizado por las autoridades competentes y pueda solucionarse el conflicto”.

Sucre / Corresponsalía