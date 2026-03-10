Jubilados de las salinas de Araya anunciaron toma del portón de la empresa para reclamar beneficios

Los jubilados de las salinas de Araya, en el municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, anunciaron que tomarán este miércoles los portones de la Unidad I de la empresa, en protesta por la falta de respuesta por parte de Corposucre a los reclamos que vienen haciendo en torno a sus beneficios.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a los adultos mayores, señaló que agotaron todos los medios para entenderse con Corposucre y los funcionarios designados por la gobernación.

Convocó a todos los jubilados a los portones para hacer pública la denuncia en torno a la violación de derechos de la cual es objeto ese gremio, por parte de la gerente de Corposucre, Mónica Velasco.

Ignorados

“No atiende, no da respuesta, desconoce a los jubilados y nosotros no vamos a permitir que los beneficios de los jubilados sean eliminados, cuando eso nos ha costado bastante, mucho, para que venga un funcionario medio a quitarnos los beneficios que nos corresponden por la ley”

Núñez indicó que pedirán a la gobernadora que cumpla y dijo que la funcionaria está “morosa”, con los jubilados de las salinas de Araya, con un deuda de enero a mayo del 5% de la producción, también enero y febrero por el mismo beneficio, servicio funerario, la homologación y otros conceptos, “y usted se niega a pagar”, acusó el dirigente.

Sucre/ Corresponsalía