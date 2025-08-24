Joven perdió la vida al chocar su moto contra una pared en Barcelona 

Como Capelys Kenedys Pérez Cordero, de 19 años, fue identificado el cadáver de un joven ingresado a tempranas horas de este domingo 24 de agosto, en la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), sede municipal Barcelona, tras sufrir un accidente de tránsito.

Extraoficialmente se conoció que Pérez Cordero falleció a eso de la 1:00 am, luego de perder el control de la moto Haojin, modelo Lechuza 200, de color azul, que conducía y chocar contra una pared.

El hecho ocurrió en la avenida Pedro María Freites, en las adyacencias de la Fuente Luminosa, en la ciudad capital del estado Anzoátegui.

Al sitio se acercaron uniformados de seguridad y rescate a atender el llamado de emergencia, quienes constataron que el joven falleció de manera inmediata por el fuerte impacto.

Los funcionarios, encargados de levantar el accidente, le notificaron a la fiscalía del Ministerio Público para iniciar las averiguaciones pertinentes.

Barcelona / Elisa Gómez