Joven motociclista murió en un accidente de tránsito en Lechería

Un joven motociclista perdió la vida este domingo, 5 de abril de 2026, tras colisionar contra una unidad de transporte público en Lechería, capital del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui.

El infortundado fue identificado como Andrés Bottini, de 25 años de edad. El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas Camejo Octavio y R-16, cuando la moto que conducía impactó contra un microbús de la marca Toyota, modelo Coaster, de color blanco.

Trascendió que el motorizado se desempeñaba como futbolista en certámenes regionales.

Detalles

Tras el fuerte impacto, Bottini fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano.Fuentes, que prefirieron permanecer en el anonimato, confirmaron que el muchacho falleció poco después de su ingreso al hospital debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Comisiones de seguridad y tránsito terrestre se presentaron en el sitio para inspeccionar más detalles del accidente e iniciar las investigaciones pertinentes que permitan determinar las responsabilidades del caso.

Este hecho se suma a las estadísticas de incidentes viales registrados en la entidad en el cierre de Semana Santa.

Lechería / Redacción Web