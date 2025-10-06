José González rompió récord y se impuso en la Gatorade Ccs Rock (+Fotos)

El domingo se celebró la carrera más esperada del calendario deportivo del país, en la que José González fue el ganador absoluto al detener el cronómetro en 29 minutos y 44 centésimas (29’44’’), rompiendo el récord histórico de la Gatorade Ccs Rock.

Según una nota de prensa, El segundo lugar fue para Whinton Palma 30’08’’ y cerró el podio José Daniel González con 30’11’’, apenas tres segundos después.

12.000 corredores participaron en el evento de atletismo

En la categoría femenina, Edymar Brea lideró el podio con un pace de 03:35 y un tiempo final de 34’03’’. Le siguieron María Garrido, con 35’20’’, y Zuleima Amaya, quien cruzó la meta en 36’17’’.

Testimonio

“Gatorade Ccs Rock es una carrera que se ha convertido en experiencia de disfrute para todos los venezolanos, la disfrutan corredores de todas las ciudades y sus acompañantes. Es referencia en los eventos deportivos del país y esto también es gracias al apoyo de todas las autoridades nacionales y municipales que nos acompañan”, destacó Marlon Monsalve, gerente de Eventos Plataformas Marcas de Empresas Polar, a su departamento de comunicaciones.

Antes de la premiación, el reconocido DJ Víctor Porfidio encendió la tarima con un set lleno de energía, cortesía de Polar Light, porque la celebración ”es pa’ rato”.

Edymar Brea ganó la competición en la rama femenina

Luego, el esperado show de Oscarcito puso a vibrar al público en la plataforma musical de Pepsi, con un repertorio de una hora que incluyó éxitos como Besos de chocolate, Mi Cachorrita, Vestido Rojo y la favorita de todos, El Hacha.

Datos destacados de la edición 2025

Única carrera venezolana certificada por la World Athletics y la AIMS (Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia).

Más de 12.000 inscritos y una participación total de más de 15.000 personas, entre corredores y acompañantes.

Los participantes atravesaron las calles de Caracas durante este domingo

Los interesados en conocer más detalles de este evento de atletismo, pueden ingresar a la cuenta @gatoradevzla en redes sociales.

Caracas / Redacción Web