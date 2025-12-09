Jorge Rodríguez: con "certeza" Venezuela luchará ante eventual agresión

El jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo este martes que "con absoluta certeza" Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por el chavismo como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen.

"Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que llegado el caso de que una agresión ose entrar a territorio sagrado de Venezuela, o a nuestro cielo sagrado, o nuestros mares y ríos sagrados, tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar", expresó Rodríguez al intervenir en la Asamblea de los Pueblos, inaugurada este martes en Caracas y transmitida por el canal estatal VTV.

El también presidente del Parlamento aseguró que Estados Unidos quiere "una guerra para asolar a Venezuela" y desestimó que el despliegue militar en el Caribe sea para combatir el narcotráfico, como asegura el presidente Donald Trump, al considerar que se trata de una "hipocresía pura" y "una narrativa extravagante".

En este contexto, afirmó que Estados Unidos ha desplegado el "22 % de su fuerza naval" en el Caribe, cuando, aseguró, por "ese mar solo pasa el 3 % de la droga proveniente los países productores".

"Siempre habrá un imperio agresivo, siempre habrá la intención de supremacistas y fascistas. Pero cuando estos intentos y esas asonadas aparezcan, que nos encuentren unidos, que nos encuentren fuertes, firmes, integrados, los pueblos libres del mundo", instó el funcionario venezolano.

Caracas / EFE