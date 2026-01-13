Jorge Rodríguez cifra en 400 las excarcelaciones desde diciembre en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este martes que se han producido más de 400 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado diciembre y aseguró que continuarán como parte de un "gesto unilateral" del Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

"Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros tenemos que rectificar, nosotros tenemos que buscar mecanismos donde sea la parsimonia, el encuentro y bajarle un poco a la soberbia, pero ustedes (opositores) tienen que bajarle a la mezquindad", señaló Rodríguez en una sesión del Parlamento, transmitido por el canal de Youtube ANTV.

El presidente del Parlamento sostuvo que estas personas no son presos políticos sino políticos que incurrieron en "faltas contra la ley, contra la Constitución".

"Gente que pidió invasión, los complacieron; gente que pidió agresiones militares contra Venezuela, los complacieron; gente que promovió la violencia, la desunión, la división, y justamente para promover la convivencia pacífica y la unión nacional, de manera unilateral y a instancia del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo inició un proceso masivo de excarcelaciones", agregó.

Rodríguez indicó que pone a disposición "las listas" con los nombres de las personas liberadas, una exigencia constante entre ONG y familiares de presos políticos que aún no se ha materializado.

Caracas / EFE