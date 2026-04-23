jueves
, 23 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

John Barrett llegó a Venezuela y promete seguir con el plan de tres fases de EEUU

abril 23, 2026
Barret sustituye a Laura Dogu como encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, ya se encuentra en Caracas. Así lo informó la Embajada de EE.UU. en Venezuela en sus redes sociales.

"Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países", expresó el diplomático.

Barrett consideró un "honor" representar a los Estados Unidos en lo que, a su juicio, es un momento histórico en las relaciones de su país con Venezuela.

El funcionario llegó la capital venezolana para sustituir a Laura Dogu, quien había sido designada a finales de enero para el mismo cargo, en el marco de la reapertura diplomática tras años de ruptura entre ambas naciones.

Caracas / Redacción web

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