Johel Orta plantea una reforma constitucional y eliminar la reelección indefinida

En el marco de la propuesta para la creación de una VI República -planteamiento formulado por el secretario general de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez-, el analista político Johel Orta planteó una reforma a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de eliminar la reelección indefinida y reestructurar el Poder Legislativo.

La iniciativa contempla limitar los mandatos de los cargos de elección popular -incluyendo presidente de la República, gobernadores y alcaldes- a un período de cuatro años, permitiendo una sola reelección consecutiva.

Durante una entrevista concedida al periodista Bernardo Luzardo, conductor del espacio Primera Página del canal Globovisión, Orta explicó que la medida busca garantizar la renovación constante de los liderazgos políticos y evitar que las autoridades se atrincheren en el ejercicio del poder.

Otra propuesta

Asimismo, el analista propuso la transición de la actual Asamblea Nacional (AN) unicameral hacia un sistema parlamentario bicameral.

Sobre este punto, Orta argumentó que la estructura legislativa vigente entra en contradicción con el precepto constitucional que define a Venezuela como un Estado federal y descentralizado, señalando al respecto que, en la práctica, el diseño institucional actual no cumple con dicha premisa.

Caracas / Redacción Web