Fedecámaras promoverá uso de energía solar en comercios de Nueva Esparta mediante plan de financiamiento

El sector empresarial de Nueva Esparta concretó un acuerdo estratégico con la empresa Swing Energy para instalar sistemas de energía fotovoltaica en las islas de Margarita y Coche.

La medida responde a la necesidad urgente de mantener operativas las actividades comerciales y productivas de la zona insular ante los constantes cortes en el servicio eléctrico que impactan el desempeño comercial.

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) capítulo Nueva Esparta, Gabriel Briceño, explicó las perspectivas operativas de este proyecto y la vinculación que tendrá la empresa privada en la infraestructura energética.

"El sistema eléctrico nacional va a pasar por un proceso de transformación importante donde el sector privado jugará un rol importante", puntualizó el dirigente gremial, con respecto a la incorporación de tecnología limpia como alternativa frente a las fallas de la red eléctrica.

Crédito

Para facilitar la adopción de los paneles solares, las compañías que califiquen dispondrán de opciones de crédito estructuradas a mediano plazo.

"Vamos a otorgar financiamientos con créditos blandos, con créditos especiales a las empresas que califiquen", detalló Briceño.

Precisó que las alternativas financieras se gestionarán mediante la banca internacional, con plazos acordados de pago que oscilan entre 36 y 60 meses.

El acceso a estos planes de financiamiento requiere un requisito indispensable: las empresas postulantes deben pertenecer de forma activa a sus respectivos gremios empresariales.

Objetivo

Con esta política, la cúpula empresarial busca incentivar la afiliación institucional y cohesionar la acción del empresariado privado en el estado insular para abordar contingencias operativas.

El anuncio formal de la alianza se realizó en el marco de la Asamblea Anual de Fedecámaras Nueva Esparta, efectuada en las instalaciones del restaurante El Loco.

Durante el encuentro, los miembros de la organización aprobaron la memoria y Cm uenta correspondiente a la gestión saliente de la junta directiva.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero