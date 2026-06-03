Joel García sobre informe forense de Víctor Quero: «El tromboembolismo no excusa la incomunicación ni la mentira oficial»

El abogado y defensor de derechos humanos Joel García criticó la actuación de las instituciones del Estado en el caso de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que el Ministerio Público presentara los resultados de la investigación penal sobre su fallecimiento mientras permanecía recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I.

A través de una publicación en la red social X, García denunció lo que calificó como una “tortura institucional” contra Carmen Navas, madre del fallecido, al asegurar que las autoridades ocultaron durante meses información sobre el paradero y la muerte de su hijo.

Según expresó el jurista, la mujer emprendió una intensa búsqueda para conocer la situación de Quero Navas, hasta recibir finalmente un documento oficial que confirmó el deceso. “El tromboembolismo no excusa la incomunicación ni la mentira oficial”, afirmó García, al cuestionar la falta de transparencia con la que, a su juicio, fue manejado el caso por parte de las autoridades.