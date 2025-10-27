Jesús Sucre cerró con broche de oro la semana de un inspirado Caribes

El veterano pelotero Jesús Sucre fue el héroe inesperado de los Caribes de Anzoátegui en la jornada del domingo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El receptor tomó su único turno del encuentro en el noveno capítulo y sentenció la victoria de los aborígenes 11-10 sobre Leones del Caracas.

Fue un desafío que llegó a estar 10-3 a favor de los melenudos en el cuarto episodioy en el que los aborígenes mostraron la garra que los llevó a dominar el circuito años atrás para dejar en el terreno a los capitalinos con lo que lograron su quinto triunfo de manera consecutiva.

Sucre se paró en la caja de bateo con las bases llenas, dos outs y la pizarra 10-9 ante el lanzador Eduardo Figueroa. El careta había ingresado en el octavo capítulo para cubrir su posición y un inning después dio un sencillo hacia el jardín izquierdo para remolcar a Hernán Pérez y el corredor emergente Diego Guzmán, lo que selló el lauro oriental para el deleite de los fanáticos que acudieron al estadio Alfonso "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Ofensiva a tope

Tal como ocurrió en toda la semana (a excepción del martes ante Bravos de Margarita), Caribes mostró un despliegue ofensivo notable guiado por Balbino Fuenmayor y peloteros como Hernán Pérez, Carlos Mendoza y el mismo Jesús Sucre.

Poco importó que la visita fabricara tres carreras en el primer inning y que por tercer desafío consecutivo el abridor (en este caso Luis de Ávila) solo pudo sacar dos outs. En la baja de ese mismo episodio Fuenmayor se encargó de equilibrar las cosas nuevamente con un cuadrangular con dos compañeros en circulación.

Yorvin Pantoja tuvo un relevo correcto, pero titubeó en el cuarto acto, al igual que Enderjer Sifontes (no retiró ninguno de los tres oponentes que enfrentó) y Loiger Padrón, lo cual aprovechó Leones para cosechar un racimo de siete rayitas que parecían encaminar temprano un lauro caraquista.

Sin embargo, la reacción de los locales empezó en la sexta entrada, cuando Romer Cuadrado sacudió un vuelacercas solitario, y continuó en el séptimo episodio.

Bases llenas

La Tribu llenó las almohadillas y le llegó el turno a Hernán Pérez, que se fajó para terminar soltando un inatrapable por el centro del campo y así remolcar una. Uno de los momentos claves del partido llegó con el infielder Carlos Mendoza, pues conectó una línea pegada a la raya de la inicial y el batazo se convirtió en un triple barre bases que colocó el marcador 10-8.

Luego el joven Álvaro González salió como bateador emergente en lugar de Diego Infante y respondió a la confianza de Asdrúbal Cabrera dando un sencillo hacia el jardín derecho para fletar la novena anotación de los orientales.

Entre Yeizo Campos, Rafael Marcano, Francis Peguero y Diego Moreno amarraron los bates melenudos y el escenario quedó servido para Sucre en la novena entrada.

Pérez abrió con sencillo y Fuenmayor se embasó por boleto, pero lo sustituyeron por el corredor emergente Diego Guzmán. Mendoza falló con elevado, pero Cuadrado negoció pasaporte y se congestionaron las almohadillas para Sucre, que entró a cubrir la receptoría en el octavo acto, pues Ricardo Genovés cedió su turno al bate a Yonathan Mendoza en el séptimo episodio.

Al primer pitcheo de Eduardo Figueroa el nativo del estado Sucre soltó un imparable hacia la pradera izquierda e impulsó las dos carreras que le permitieron a Caribes superar a Leones.

Determinante

Hay que destacar que en las dos primeras semanas de acción de LVBP, el mánager de Caribes, Asdrúbal Cabrera, ha lucido como un experimentado a ña hora de mover las piezas, a pesar de que está debutando en ese rol. Al mandamás portocruzano no le tembló el pulso para sacar a su abridor en tres juegos consecutivos y manejó tanto el bullpen como la ofensiva de tal manera que en todos los encuentros salió airoso.

La Tribu suma cinco lauros en fila y muestra balance de 6-4 para ubicarse en el segundo lugar de la tabla, por detrás de Tigres de Aragua (8-1).

Ahora los orientales se alistan para una gira por el centro y occidente del país, pues visitarán a Navegantes del Magallanes (martes 28 de octubre), a la tropa bengalí un día después y entre el viernes y el domingo jugarán cuatro partidos contra Águilas del Zulia en Maracaibo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo