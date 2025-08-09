Japón tiene interés en extraer litio y cobre de Perú, dice ministro en visita oficial

Empresarios japoneses tienen interés en extraer litio y cobre en Perú, según aseguró este sábado el ministro de Energía y Minas peruano, Jorge Montero, después de reunirse con líderes del gremio en la visita oficial que realiza parte del Ejecutivo en el país nipón.

La delegación, encabezada por la presidenta peruana, Dina Boluarte, y acompañada por cinco ministros, "fortaleció las relaciones económicas entre el Perú y Japón, generando un renovado interés de importantes empresas japonesas en proyectos estratégicos de litio, cobre e hidrógeno verde", informó el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado.

Boluarte y Montero sostuvieron reuniones con más de 80 líderes empresariales, orientadas a fortalecer la cooperación e impulsar inversiones en proyectos estratégicos del sector energético y minero de Perú.

Interés

"Empresas japonesas han expresado interés por los recursos mineros peruanos, especialmente en cobre, litio y los minerales críticos estratégicos para el cambio de matriz energética mundial de combustibles fósiles a energías renovables", informó Montero.

La comitiva oficial sostuvo encuentros de alto nivel en el XVI Consejo Empresarial Peruano - Japonés (CEPEJA), el Invest Day Perú Japón y una reunión con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, y su equipo de asesores.

Asimismo, participó en la Expo Osaka-Kansai 2025, donde el pabellón peruano exhibe oportunidades de inversión en energías renovables, minerales estratégicos y comercio bilateral.

"Japón tiene confianza en el Perú, en su gestión macroeconómica estable, inflación bajo control, reservas internacionales crecientes cercanas a 90.000 millones de dólares y exportaciones mineras que este año llegarán a 50.000 millones", enfatizó el ministro.

Reunión

Por otro lado, Montero destacó la reunión con el primer ministro de Japón porque se ahondó sobre el clima de negocios y el interés del país nipón por invertir no solo en minería y energía, sino también en el sector agrícola, seguridad alimentaria, infraestructura e incrementar las relaciones comerciales.

En este sentido, el ministro recordó que existe una agenda bilateral entre ambos países, además de una Hoja de Ruta Perú–Japón 2024-2033, que considera un grupo de trabajo para monitorear distintas acciones conjuntas, como oportunidades de inversión con encuentros anuales entre empresarios, la promoción de la cooperación con la pequeña minería y minería artesanal, entre otros.

La presidenta peruana invitó formalmente a las empresas japonesas a participar en el encuentro minero más importante del país, Perumin 37, que se desarrollará en Arequipa del 23 al 27 de septiembre y será un evento clave para consolidar alianzas y captar inversión extranjera directa en proyectos de alto impacto para el desarrollo nacional.

Lima / EFE