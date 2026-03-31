Italia perdió en penales ante Bosnia y Herzegovina, y quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Italia se quedó fuera del Mundial por tercera edición consecutiva al caer este martes en penaltis ante Bosnia y Herzegovina (1-1/4-1), en un partido en el que jugó desde el minuto 41 con un jugador menos.

La 'Azzurra' no acude al Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006. Serán, por tanto, al menos 16 años los que la tetracampeona del mundo no acuda a la gran cita. Los fallos de Pio Esposito y Cristante desde el punto de penalti condenaron la posibilidad de clasificación.

Bosnia, cuya única participación en un Mundial data de 2014, viajará a Estados Unidos, México y Canadá encuadrada en el grupo B del Mundial junto a Canadá, Catar y Suiza.

Amarga salida

Tres seleccionadores italianos han intentado, sin éxito, clasificar a Italia, una histórica de la competición, a un Mundial. Se suman otros dos que tampoco lograron superar la fase de grupos. Una selección con un timón complejo que se resiste a un trofeo que ha saboreado hasta en cuatro ocasiones.

De más antiguo a más reciente: Alfredo Foni (1954-58), Roberto Mancini (2018-2023) y Gian Piero Ventura (2016-2017). Esta lista de entrenadores no logró llevar a Italia a la máxima competición internacional. Luciano Spalletti (2023-2025) no sobrevivió a la clasificación mundialista y a la decepción de la Eurocopa 2024.

Se suman otros dos, Cesare Prandelli (2010-2014) y Marcello Lippi (2004-2006, 2008-2010) que tampoco lograron superar la fase de grupos, aunque Lippi logró el cuarto título mundialista para Italia en 2006.

Un torneo que se le resiste

El campeonato mundial se le resiste a Italia, y no clasificarse por tercera vez consecutiva, un hecho sin precedentes, deja a los aficionados frustrados, con dudas en torno a los jugadores y con incertidumbre sobre cómo debería dirigirse la selección, al menos en lo que respecta a las clasificaciones mundiales.

La derrota de este martes lo evidencia. Italia cayó de manera quizá demasiado cruel, después de adelantarse en el marcador con le tanto de Kean, superada por la expulsión de Bastoni en el 41, amargada por encajar a solo 9 minutos del final y expulsada en el cruel lanzamiento de penaltis con los fallos de Pio Esposito y Cristante.

Desde el año 2006, cuando Italia volvió de Alemania con el emblemático trofeo de oro de 18 quilates, el combinado nacional ha sufrido dos eliminaciones en fase de grupos, en 2010 y 2014, y tres en la repesca.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, con Marcello Lippi al mando tras regresar después de un parón de dos años tras ganar el Mundial en 2006, Italia no logró ganar ningún partido, cayendo frente a Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia.

Le sucedió Cesare Prandelli, quien clasificó al equipo para el Mundial de Brasil 2014. A pesar de un buen inicio con victoria ante Inglaterra, Italia perdió contra Costa Rica y Uruguay, en un partido recordado por el mordisco de Luis Suárez al defensa italiano Giorgio Chiellini, y no logró superar la fase de grupos. Desde entonces, las calles italianas no han celebrado un gol de su selección en un Mundial.

La primera vez en 60 años

Después de la etapa de Antonio Conte, quien asumió el cargo en 2014 y lo dejó en 2016 tras la Eurocopa, donde Italia fue eliminada en los cuartos de final, llegó Ventura, uno de los técnicos italianos más cuestionados tras no lograr la clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Esto supuso la primera vez en 60 años que la 'Azzurra' se perdía una Copa del Mundo.

Un golpe que no logró solventar tampoco su sucesor, Mancini, que pese a ganar la Eurocopa 2020, no consiguió clasificar al Mundial de Qatar 2022 tras perder contra Macedonia del Norte.

Su relevo, Luciano Spalleti, cogió las riendas en 2023 y fue destituido tras un inicio desastroso en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, cargo que asumió 'Rino' Gattuso con el objetivo de remediar esta situación. Pero Italia tendrá que esperar al menos otros cuatro años para ver a la 'Azzurra' en un Mundial.

Roma / EFE