Italia exige la liberación del trabajador humanitario Alberto Trentini detenido en Venezuela

En la ciudad de Bolonia, Italia, autoridades y miembros de la comunidad italiana exigieron la liberación de Alberto Trentini, trabajador humanitario italiano de 46 años, detenido en Venezuela desde el 15 de noviembre de 2024 sin que se le hayan presentado cargos formales ni se haya iniciado un juicio.

Trentini permanece recluido en la cárcel El Rodeo I, acusado de presunto espionaje por el gobierno de Nicolás Maduro, pese a que se encontraba en el país realizando labores humanitarias con la ONG Humanity & Inclusion, organización dedicada a la atención de personas con discapacidad.

La denuncia fue difundida por el periodista Luis Carlos Díaz a través de la red social X, donde recordó que a los presos políticos en Venezuela, incluidos extranjeros de al menos 25 nacionalidades, se les niega el derecho a la defensa y se mantienen con sus derechos fundamentales vulnerados.

Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que a Trentini no se le ha garantizado un debido proceso ni un juicio justo, además de denunciar que permanece bajo aislamiento en un centro penitenciario señalado por múltiples violaciones de derechos humanos.

Sobre su situación existe escasa información oficial. Sus padres lograron comunicarse con él telefónicamente solo una vez, luego de seis meses de detención, lo que ha incrementado la preocupación por su estado físico y emocional.

Asimismo, se conoció que el embajador de Italia en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha podido visitarlo en una sola ocasión, mientras continúan los llamados internacionales para que se permita su liberación y el respeto a sus derechos.

