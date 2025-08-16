Iniciaron conformación de consejos campesinos en el municipio Bermúdez

Entre el 8 y el 11 de agosto se realizó en el municipio Bermúdez, en el estado Sucre, un despliegue en el área agrícola productiva, con el fin de realizar un censo que permita la conformación de los consejos campesinos en la zona.

Isabel Sequera, representante del Instituto Autónomo de Desarrollo Agrícola del Municipio Bermúdez (Idamber), explicó que este primer acercamiento busca la creación de las comisiones promotoras rurales, las cuales estarán integradas por tres personas que se encargarán de la elección de los consejos en las comunidades agrícolas de la jurisdicción.

El proceso iniciará una vez se concrete el censo demográfico de productores, campesinos y personas que tengan unidades de producción en la comunidad. Luego se desarrollará la fase de las postulaciones y por último las elecciones el 23 de agosto.

El plan incluyó la visita a las parroquias Santa Catalina, Santa Rosa, Macarapana y Bolívar, donde percibieron mucha receptividad sobre el proceso, ante la posibilidad de que cada comunidad pueda "tener voz y voto".

Financiamiento

Las elecciones permitirán la conformación de las comisiones de organización y formación, economía productiva y defensa territorial.

Por otro lado, Sequera adelantó que tienen previsto llevar a cabo una consulta comunal dirigida a financiar proyectos agrícola-productivos a finales del presente año.

Todo esto se realizará bajo la coordinación de un equipo promotor municipal integrado por las siguientes instituciones: Ministerio de Agricultura y Tierras, Iadamber, Fondo de Desarrollo Agrícola (Fondas), liderazgo comunitarios, Frente Müller Rojas, entre otras.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano