Inician trabajos de reparación de la alcantarilla caída entre La China y San Miguel

Pasadas las 7:00 am de este martes, iniciaron los trabajos de reparación de la alcantarilla que colapsó totalmente este lunes en el sector La China del municipio Bolívar, sentido hacia la comunidad vecina de San Miguel de Peñalver, tras las fuertes precipitaciones registradas en la zona.

Se conoció que desde la tarde de este lunes, la maquinaria tipo jumbo se encontraba en el lugar para comenzar temprano las labores de remover la tierra, mientras esperaban el traslado de los tubos, los cuales llegaron en horas del mediodía.

Según la información que manejan los vecinos, se estima que en el transcurso de la semana sean culminados los trabajos, de no existir ningún inconveniente.

Alternativa

Mientras que las reparaciones transcurren, las personas que se trasladan desde San Miguel a La China, especialmente a la escuela básica de la población, caminan por una trocha improvisada, a la altura de la alcantarilla.

Se estima que los trabajadores habiliten este martes un tramo más adecuado, para el paso peatonal.

En cuanto a los conductores que se trasladan desde la troncal 14 con destino hacia Barcelona, deben movilizarse por Píritu.

Barcelona / Elisa Gómez