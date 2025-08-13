Inician plan para embellecer escuelas del municipio Simón Bolívar

La Unidad Educativa Nacional (UEN) República de Chile sirvió de espacio este miércoles para iniciar el plan de embellecimiento de escuelas del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, de cara al año escolar 2025-2026.

La actividad estuvo encabezada por la alcaldesa Sugey Herrera, quien manifestó que contarán con el apoyo de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y Salud (Bricomiles); así como la incorporación de los miembros de las comunas beneficiadas, para acelerar las labores durante las vacaciones escolares.

“Estamos activando los trabajos desde ya para que el año escolar 2025-2026 comience con una infraestructura perfecta para nuestros chamos, por lo que durante este periodo vacacional estaremos interviniendo 10 colegios del municipio Simón Bolívar”, expresó Herrera.

Indicó que en este plantel, el cual será piloto para iniciar el nuevo año escolar, se intervendrán más de 4 mil metros cuadrados para beneficiar de manera directa a cerca de dos mil niños y adolescentes.

Se conoció que además del reconocido Grupo Chile, trabajarán en la U.E. Antonio Guzmán Blanco de la comuna Juana Petronila Hernández, en la U.E. Luis Beltrán Prieto Figueroa de la comuna Donato Constantino Maradei, en la U.E. José Antonio Páez en la comuna Francisco de Miranda, en la U.E. José Gil Fortoul en la comuna Bahía de Barcelona.

Así como también en el Liceo Hugo Chávez en la comuna Cacique Guaicaipuro, en el C.E.I. Poeta Eduardo Sifontes en la comuna Bahía de Barcelona, en el C.E.I. Georgina de Mata en la comuna Ezequiel Zamora, en la Escuela Miguel Ángel Pérez en la comuna Valles del Neverí y en la Escuela Nacional Barrio Universitario en la comuna Antonio Ricaurte 4F.

Barcelona / Elisa Gómez