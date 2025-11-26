India y Venezuela acuerdan "coordinarse" en foros multilaterales en visita de viceministra

El secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, P.Kumaran, y la viceministra venezolana de Relaciones Exteriores, Tatiana Pugh Moreno, intercambiaron este miércoles en Nueva Delhi "puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales" y acordaron "coordinarse estrechamente en foros multilaterales", en plenas tensiones entre Venezuela y EE.UU.

"Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales y acordaron coordinarse estrechamente en foros multilaterales, impulsando la asociación entre la India y Venezuela", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en un comunicado.

El encuentro entre los representantes indios y venezolanos fue la quinta consulta entre las cancillerías de India y de Venezuela, un formato habitual en la diplomacia bilateral.

Mas pactos

Según la Cancillería india, también "acordaron fortalecer la cooperación en áreas clave, como el comercio, la salud y los productos farmacéuticos, la tecnología digital, la agricultura, la asociación para el desarrollo, la cultura y los intercambios entre los pueblos".

La India, según sus propios datos comerciales, importó 22 millones de barriles de crudo venezolano en 2024, lo que ubicó al gigante asiático entre los principales compradores de petróleo de este país caribeño.

La mayor parte de este comercio se realiza a través de Reliance Industries, un gigante energético privado indio, que tiene una de las pocas plantas en el país capaz de procesar el merey de Venezuela.

Viepresidenta venezolana realizó visita previa

En febrero, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó la India en un viaje centrado en los ámbitos del comercio y la energía.

La visita de Pugh Moreno a India tiene lugar en plena escalada de tensiones entre Venezuela y EE.UU. por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe y la decisión del Departamento de Estado de designar como organización terrorista extranjera al denominado Cartel de los Soles.

